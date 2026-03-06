Trump endurece su postura: modifica una publicación sobre las cirugías trans en menores y elimina la excepción parental

Publicado por Sabrina Martin 5 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump, endureció su postura sobre las cirugías de transición de género en menores en una publicación reciente en la red social Truth Social, donde pasó de plantear una excepción con consentimiento de los padres a respaldar una prohibición total de este tipo de procedimientos.

El cambio fue señalado por el periodista Collin Rugg, copropietario de Trending Politics, y por Eric Daugherty, director de contenidos del medio Florida’s Voice, quienes compartieron capturas que muestran la diferencia entre la versión inicial del mensaje y la publicación actual.

Las propuestas de Trump

El quinto punto de la lista aborda las cirugías de transición de género en menores, y fue precisamente ese apartado el que generó mayor atención tras detectarse un cambio en la redacción del mensaje. En su publicación, Trump planteó cinco medidas que, a su juicio, deberían ser aprobadas por el Congreso. Entre ellas se encuentran la exigencia de identificación para votar, la obligación de presentar pruebas de ciudadanía para participar en elecciones, restricciones al voto por correo —permitiéndolo únicamente en casos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes— y la prohibición de que hombres compitan en deportes femeninos.

El cambio en la publicación

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes, la versión inicial del mensaje señalaba que estas cirugías no debían realizarse en niños sin la aprobación expresa y por escrito de los padres.

Sin embargo, la publicación fue posteriormente editada y la referencia al consentimiento parental desapareció. En su lugar, el texto pasó a establecer una oposición directa a este tipo de procedimientos en menores, planteando que no deben realizarse cirugías de transición de género en niños bajo ninguna circunstancia.

Reacciones en redes sociales

La publicación y su posterior modificación generaron numerosas reacciones entre usuarios en redes sociales. Muchos celebraron la postura más estricta del presidente y afirmaron que millones de estadounidenses buscan medidas que refuercen tanto la seguridad electoral como la protección de los menores.

Otros comentarios difundidos en redes sostienen que las propuestas reflejan demandas de parte del electorado y pidieron a los líderes republicanos en el Senado avanzar con la agenda planteada en la publicación.