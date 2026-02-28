El periodista cubano Mario Pentón: “Trump y Rubio están hablando con la familia Castro para que se vayan y llegue la libertad al pueblo de Cuba”

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista Marion Pentón sobre las recientes declaraciones ofrecidas por el presidente Donald Trump, en las que aseguró que su administración podría ejecutar una toma de control amistosa de Cuba, lo cual tendría implicaciones históricas tanto para la isla caribeña como para toda la región.

“El régimen cubano tras 67 años de dictadura está totalmente desgastado, la población cubana no cree en lo que tiene el régimen para decir y ni siquiera puede vender esperanza, porque Rusia y China, sus principales valedores y aliados, han dicho abiertamente que no lo van a respaldar. […] Ninguno de los Castro pueden ser una figura de transición para Cuba. Como dijo el congresista Mario Díaz-Balart muy claramente, el gobierno de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio están hablando con la familia Castro, pero para que se vayan y llegue la libertad al pueblo de Cuba.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.