“Ha perdido el rumbo, él no es MAGA”: Trump rompe públicamente con Tucker Carlson tras sus críticas a los ataques contra Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de marzo, 2026

Era cuestión de tiempo. El presidente Donald Trump se distanció públicamente este jueves del periodista Tucker Carlson tras declarar durante una entrevista en ABC que el exconductor de Fox News ya no representa los valores de su movimiento Make America Great Again (MAGA). La ruptura pública se produce poco después de que Carlson condenara con dureza las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, las cuales terminaron con la vida del ayatolá Alí Jamenei el pasado 28 de febrero, marcando un acontecimiento que podría representar un punto de inflexión en Oriente Medio.

Carlson, quien ahora es podcaster tras su polémica salida de Fox News, calificó recientemente los ataques contra Irán como “absolutamente repugnantes y malvados”, lo que provocó la indignación del exmandatario. A pesar de haber mantenido una relación cercana con Trump —incluyendo múltiples visitas a la Casa Blanca y una participación como orador principal en la Convención Nacional Republicana de 2024—, el periodista conservador ha expresado cada vez más desacuerdos en temas clave como la política exterior y la publicación de documentos relacionados con el caso Epstein.

“Tucker ha perdido el rumbo. Lo supe hace mucho tiempo, y él no es MAGA. MAGA es salvar a nuestro país. MAGA es hacer que nuestro país vuelva a ser grande. MAGA es América primero, y Tucker no es nada de eso. Y Tucker realmente no es lo suficientemente inteligente como para entenderlo”, dijo Trump durante la entrevista, en la que también aprovechó para elogiar los resultados que la operación en Irán ha tenido hasta ahora, y en la que aseguró que dicha ofensiva ha sido muy bien recibida. “Están diezmados por un periodo de 10 años antes de que puedan reconstruirlo”, le dijo Trump al periodista Jonathan Karl sobre las capacidades iraníes.