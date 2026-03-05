EXCLUSIVA: Congresistas demócratas Goldman y Meng piden autorización para visitar a Nicolás Maduro en la prisión

Boceto de Maduro del momento de su presentación ante el juezJane Rosenberg/AFP.

Publicado por Orlando AvendañoEmmanuel Alejandro Rondón 4 de marzo, 2026

Los congresistas demócratas Dan Goldman, del distrito 10 de Nueva York, y Grace Meng, del sexto distrito de Nueva York, han solicitado acceso a la penitenciaría de Brooklyn para visitar a Nicolás Maduro, el exdictador venezolano capturado por Estados Unidos el 3 de enero de este año.

Según una fuente de la administración Trump que pidió el anonimato, los congresistas elevaron la solicitud y se mantienen a la espera de que sea aprobada o rechazada.

VOZ Media contactó las oficinas de ambos congresistas, pero ni la de Meng ni la de Goldman respondieron —la oficina de Goldman refirió a VOZ a un staffer que jamás respondió.

La insistencia de dos congresistas demócratas de Nueva York en visitar a Maduro exhibe la afinidad de cierta facción dentro del Partido Demócrata con el régimen socialista que aún hoy continúa en Venezuela.

Nicolás Maduro se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, luego de que el 3 de enero Estados Unidos llevara a cabo una operación de extracción en Caracas. La esposa de Maduro, Cilia Flores, también se encuentra recluida en la prisión.

Maduro es acusado por una fiscalía del distrito sur de Nueva York de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Durante su gobierno, que duró poco más de 12 años, Maduro dirigió uno de los regímenes más opresivos y sanguinarios del continente americano. Además, convirtió a Venezuela en uno de los principales países exportadores de cocaína.