Paxton dice que consideraría retirarse de la carrera al Senado bajo ciertas condiciones

Publicado por Sabrina Martin 5 de marzo, 2026

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó este jueves que estaría dispuesto a abandonar la disputada primaria republicana al Senado si el liderazgo del partido en la cámara alta adopta dos medidas: eliminar el filibusterismo y permitir la aprobación de una ley que exigiría a los votantes demostrar su ciudadanía para registrarse y participar en elecciones.

La declaración introduce un nuevo giro en la contienda contra el senador, John Cornyn. El comentario de Paxton se produce además poco después de que el presidente Donald Trump señalara que anunciará “pronto” su respaldo en esa contienda y sugiriera que quienes no cuenten con su apoyo deberían considerar retirarse.

Condiciones ligadas a cambios en el Senado

Paxton planteó que su salida de la contienda dependería de eliminar el filibusterismo, la norma del Senado que exige 60 votos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley, ya que según el fiscal general, retirar ese obstáculo permitiría que el Senado apruebe una iniciativa que obligue a presentar prueba de ciudadanía para registrarse como votante.

En un mensaje publicado en la red social X, Paxton criticó a Cornyn y sostuvo que el senador no ha respaldado eliminar la obstrucción parlamentaria para permitir la aprobación de esa medida. En el mismo mensaje, también defendió su historial de apoyo a Trump y afirmó que su objetivo es contribuir a que la agenda del presidente avance.

Cornyn responde

Cornyn reaccionó a las declaraciones de su rival reiterando que sí apoya la legislación sobre ciudadanía electoral. El senador escribió en X que respalda el proyecto y que ha instado a otros republicanos en el Senado a impulsarlo.

No obstante, Cornyn ha advertido en otras ocasiones que eliminar el requisito de 60 votos podría tener consecuencias a largo plazo si los demócratas recuperan la mayoría en el Senado, ya que podrían utilizar ese cambio para aprobar su propia agenda legislativa.

Una ley aprobada en la Cámara, pero bloqueada en el Senado La legislación mencionada por Paxton, conocida como la Ley SAVE America, exige que los votantes presenten prueba de ciudadanía para poder registrarse y participar en elecciones federales, además del requisito de identificación con foto para emitir su voto.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero permanece estancado en el Senado porque los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios para superar el filibusterismo.



Rechazo del liderazgo republicano

Las condiciones planteadas por Paxton fueron descartadas rápidamente por el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien indicó que no existen los votos necesarios para eliminar el filibusterismo.

Mientras tanto, el liderazgo republicano en el Senado ha presionado a Trump para que respalde a Cornyn antes de la segunda vuelta del 26 de mayo, en un intento de evitar una primaria prolongada y divisiva en Texas.