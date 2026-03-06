Los invitados al Estado de la Unión: las historias detrás de los ciudadanos que los republicanos llevaron al Capitolio para dar rostro a sus políticas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de marzo, 2026

Cada año, congresistas estadounidenses de ambos partidos invitan a personalidades de renombre a asistir al discurso del Estado de la Unión, uno de los eventos políticos más importantes en Washington D.C. Sin embargo, en esta ocasión, varios legisladores republicanos tuvieron la iniciativa de llevar como invitados a empresarios, veteranos y trabajadores cuyos testimonios, según las distintas oficinas, reflejan el impacto de sus iniciativas económicas y de seguridad.

Entre los invitados al SOTU destacó Edel Santana, un empresario hispano de origen puertorriqueño y propietario-operador de una compañía de transporte en Harrisburg, Pensilvania, invitado por el congresista republicano Scott Perry.

Really honored to be joined by my guest and friend, Mr. Edel Santana of Harrisburg, for the President’s State of the Union tonight. pic.twitter.com/A36S0PqOAv — Rep. Scott Perry (@RepScottPerry) February 25, 2026

Santana dirige su negocio de camiones desde hace más de dos décadas y, según explicó la oficina de Perry, estuvo cerca de cerrar la empresa debido al aumento de los costos operativos y la presión económica en los últimos años.

De acuerdo con el representante republicano, las medidas fiscales impulsadas por el GOP, como el paquete de recortes de impuestos dirigido a familias trabajadoras y pequeñas empresas, dieron a Santana el “respiro financiero” necesario para mantener su compañía abierta e incluso considerar expandirla y contratar más empleados.

Perry, quien es miembro del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, afirmó que las legislaciones federales inteligentes sobre impuestos y regulaciones impactan directamente a trabajadores del sector como Santana.

Otros legisladores republicanos también llevaron invitados con historias similares

La congresista Monica De La Cruz, representante de Texas, invitó al veterano retirado John Herring, propietario de tierras que, según la legisladora, ha visto cambios directos en su comunidad a raíz de políticas de seguridad fronteriza.

Honored to have CSM (Ret.) John Herring from Alice as my guest for the State of the Union tonight! https://t.co/RSL58Tu9Z9 — Rep. Monica De La Cruz (@RepMonicaDLC) February 24, 2026

Según De La Cruz, “para el Sargento Mayor de Comando (R) Herring, las victorias legislativas del año pasado son más que simples titulares; son su realidad”.

“En su propio territorio, ha visto una diferencia tangible: las políticas fronterizas seguras han reducido significativamente la intrusión ilegal. En casa, el impacto es igual de claro: la histórica reducción fiscal que otorgamos brindó al pequeño negocio de su esposa el respiro necesario para prosperar”.

Por su parte, el congresista republicano Juan Ciscomani, de Arizona, invitó al ranchero Ben Menges, un productor ganadero de quinta generación que dirige el Menges Ranch en Safford y actualmente preside la organización agrícola Graham County Farm Bureau. Ciscomani destacó que la familia Menges está profundamente arraigada en el sureste del estado y que su trayectoria refleja cómo una de las profesiones más tradicionales de Arizona puede seguir prosperando en la economía del siglo XXI.

Proud to have Ben Menges of Graham County as my guest for this year’s State of the Union. 🇺🇸



A 5th-generation Arizona rancher, Ben represents the grit, stewardship, and rural values that define AZ06. Honored to have him in Washington standing up for Arizona agriculture and our… pic.twitter.com/QO4A072QgM — Congressman Juan Ciscomani (@RepCiscomani) February 20, 2026

Menges, quien asistió al discurso acompañado de su esposa, ha estado involucrado activamente en debates sobre políticas agrícolas en la región y la gestión de tierras públicas utilizadas para la producción agrícola. Según la oficina de Ciscomani, el ranchero también ha abogado por soluciones a problemas históricos de agua que afectan a agricultores e irrigadores del sexto distrito de Arizona.

Menges agradeció particularmente a Ciscomani por su respaldo a los ganaderos del Distrito 6 de Arizona, explicando que los desafíos son enormes.

“Los espacios entre nuestras ciudades y pueblos en el 6.º Distrito Congresional de Arizona están predominantemente ocupados por tierras agrícolas. La agricultura desértica es una de las más eficientes y productivas del país, pero esto no significa que la agricultura y la ganadería en nuestro estado no se enfrenten a una amplia gama de problemas”, dijo Menges antes de destacar la labor del congresista.

“Aportó líneas al Proyecto de Ley One Big Beautiful para los ganaderos que han sufrido pérdidas de ganado como resultado de la presencia del lobo gris mexicano, especie protegida por el gobierno federal. En repetidas ocasiones, ha destacado la importancia de mantener a los agricultores de Arizona en actividad. Actualmente, trabaja para resolver problemas de agua que datan de décadas entre los irrigadores de nuestro distrito”.