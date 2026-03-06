Respaldo del Congreso a Trump: La Cámara de Representantes también rechaza limitar las acciones militares en Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de marzo, 2026

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves en contra de un esfuerzo bipartidista que buscaba limitar la acción militar de la administración del presidente Donald Trump en Irán, lo que en la práctica permite al mandatario republicano continuar con las operaciones en la nación persa. Con 219 votos en contra y 212 a favor, los legisladores rechazaron una resolución sobre poderes de guerra copatrocinada por el representante republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna. Dicha medida habría exigido el cese de la ofensiva contra Irán, a menos que el Congreso autorizara explícitamente una acción militar.

Esta decisión de la Cámara se produjo tan solo un día después de que el Senado rechazara una medida similar. Con los republicanos en control de ambas cámaras del Congreso, sus líderes han dejado claro que consideran que Trump ha contado con la autoridad legal para iniciar los ataques aéreos y navales contra Irán durante el fin de semana, los cuales terminaron con la vida del ayatolá Alí Jamenei. Estas acciones han tenido como respuesta una fuerte represalia por parte de Teherán, luego de que el régimen teocrático lanzara drones y misiles en toda la región. Hasta ahora, el conflicto ha causado la muerte de seis soldados estadounidenses y más de 1.200 iraníes.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió el enfoque de la administración, calificando la aprobación de una resolución de poderes de guerra en este momento como una idea peligrosa. “Empoderaría a nuestros enemigos, inmovilizaría a nuestras propias fuerzas y le quitaría a las fuerzas armadas de Estados Unidos y al comandante en jefe la capacidad de completar esta misión crucial para mantener a todos a salvo”, dijo Johnson en una rueda de prensa el miércoles.

La votación se alineó mayormente según los partidos: solo dos republicanos apoyaron la resolución junto a los demócratas, mientras que cuatro demócratas votaron en contra.