Caso Epstein: el DOJ publica documentos con acusaciones "completamente infundadas" contra Trump

Publicado por Carlos Dominguez 6 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) difundió el jueves nuevos documentos del FBI que recogen entrevistas con una mujer que afirmó haber sido agredida por el presidente Trump en la década de 1980, después de que el delincuente sexual Jeffrey Epstein presuntamente se la presentara.

De acuerdo con el DOJ, estos archivos no habían aparecido en entregas anteriores ordenadas por el Congreso porque fueron "codificados incorrectamente como duplicados". El Departamento enfatizó que las acusaciones no están corroboradas, carecen de evidencia adicional y que el FBI las evaluó pero no avanzó hacia la presentación de cargos.

Acusaciones contra el presidente Trump

Los documentos, conocidos como formularios 302 del FBI, incluyen los relatos de varias entrevistas realizadas en 2019 a la mujer, quien afirmó que tanto Epstein como Trump la agredieron sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años. En una de las declaraciones, la mujer contó que Epstein la llevó "a Nueva York o Nueva Jersey" y la presentó a Trump. Dijo que llegó a morderlo cuando él intentó obligarla a practicarle sexo oral.

La mujer también afirmó que ella y personas cercanas recibieron durante años llamadas amenazantes para que guardaran silencio, algo que vinculó al entorno de Epstein.

El presidente Trump ha negado tajantemente cualquier conducta indebida relacionada con estas acusaciones, y el DOJ ha señalado previamente que algunos documentos divulgados "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

"El presidente Trump ha quedado totalmente exonerado"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó las acusaciones de "completamente infundadas, sin ninguna evidencia creíble, hechas por una mujer lamentablemente perturbada y con un amplio historial delictivo".

"La absoluta falta de fundamento de estas acusaciones también queda demostrada por el hecho evidente de que el Departamento de Justicia de Joe Biden las conocía desde hace cuatro años y no hizo nada con ellas, porque sabían que el presidente Trump no había hecho absolutamente nada malo. Como hemos dicho innumerables veces, el presidente Trump ha quedado totalmente exonerado con la publicación de los archivos de Epstein", añadió.

Los demócratas investigan el manejo de los documentos

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes están examinando si los documentos fueron ocultados al público de manera indebida.

"Durante las últimas semanas, los demócratas del Comité de Supervisión han estado investigando cómo el FBI manejó en 2019 las denuncias de agresión sexual a una menor presentadas por una sobreviviente contra el presidente Donald Trump", declaró la semana pasada el representante Robert Garcia (D-CA), el miembro de mayor rango de su partido en el comité.

"Los demócratas del comité pueden confirmar que, al parecer, el Departamento de Justicia retuvo ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente, quien acusó al presidente Trump de crímenes atroces", añadió.

El miércoles, un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de citar a la fiscal General Pam Bondi para que responda preguntas sobre la gestión de estos documentos por parte del Departamento de Justicia.