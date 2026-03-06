Publicado por Joaquín Núñez 6 de marzo, 2026

Kathy Hochul se reunió con Tom Homan para discutir la agenda migratoria de la Casa Blanca en Nueva York. La gobernadora demócrata y el 'zar fronterizo' de la Administración Trump conversaron durante más de una hora en Albany, capital del estado, sobre el alcance de futuras operaciones y la cooperación entre las autoridades estatales y federales en la aplicación de la ley migratoria.

El encuentro se produjo a modo de seguimiento de una serie de conversaciones que Hochul mantuvo con Donald Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca durante la cena de la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington DC. Allí, se mostró preocupada por un posible aumento en la dotación de agentes federales en el estado.

Según reportó Politico, Homan le aclaró a la gobernadora de Nueva York que no planeaban aumentar la dotación de agentes de inmigración en el estado. A su vez, Hochul le entregó al funcionario una lista de estudiantes universitarios locales detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), a modo de presión para alentar su liberación.

"Acabo de concluir una reunión con el ´zar fronterizo', Tom Homan. Ha venido aquí porque inicié una conversación sobre nuestra profunda preocupación por la aplicación de las leyes de inmigración en el estado de Nueva York mientras estaba en la Casa Blanca hace dos semanas. Aproveché la oportunidad para dejar clara nuestra posición", declaró Hochul después de la reunión.

Sin embargo, la gobernadora demócrata también dejó en claro que está a favor de las políticas de seguridad fronteriza: "En primer lugar, no apoyo las fronteras abiertas. Queremos asegurarnos de que nuestras fronteras sean seguras. No apoyo que las personas que han cometido delitos violentos permanezcan en nuestro estado. Deben ser deportadas".

Mientras que Homan evitó responder preguntas al finalizar la reunión en Albany, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, emitió un comunicado sobre el encuentro.

“Como la Administración Trump ha enfatizado repetidamente, queremos colaborar con los líderes locales para proteger sus comunidades de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes. La Administración, incluyendo a Tom Homan, mantiene su compromiso de mantener estas conversaciones con cualquiera que esté dispuesto a hacerlo. Y seguiremos cumpliendo con nuestro mandato de hacer cumplir la ley federal de inmigración”, señaló.

La reunión se produjo apenas meses después de que el 'zar fronterizo' manifestara su intención de aumentar las operaciones migratorias en el Empire State, particularmente en la Gran Manzana.