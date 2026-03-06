El proyecto de financiación del DHS supera la Cámara de Representantes en medio de la amenaza iraní

Publicado por Carlos Dominguez 6 de marzo, 2026

El proyecto de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) superó el jueves una votación en la Cámara de Representantes con un resultado de 221-209. Esta fue una reaprobación del mismo proyecto de ley que ya había pasado en la Cámara en enero.

El propósito es presionar a los demócratas en el Senado para que avancen el financiamiento y terminen el cierre parcial del DHS.

Esta vez, solo cuatro demócratas apoyaron la medida. Los representantes Henry Cuellar (Texas), Don Davis (N.C.), Jared Golden (Maine) y Marie Gluesenkamp Perez (Wash.) votaron junto a los republicanos a favor de la financiación.

Tensiones con Irán impulsan el llamado a financiar el DHS

Los republicanos de la Cámara invocaron el conflicto con el régimen de los ayatolás y el riesgo de terrorismo para presionar por un financiamiento inmediato, calificando el cierre como un riesgo para la seguridad nacional.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó el martes en un comunicado que "la acción militar en Irán hace aún más urgente y crucial contar con un Departamento de Seguridad Nacional plenamente dotado de personal y plenamente financiado en todas sus áreas".

La votación se produjo poco después de que el presidente Trump anunciara que reemplazaría a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por el senador republicano Markwayne Mullin (Okla.).

El proyecto de financiación llega al Senado

El proyecto de financiación ahora pasa al Cámara Alta, en donde necesitará cierto apoyo demócrata para que no quede bloqueado.

Más temprano el jueves, el Senado votó 51 a 45 para avanzar, pero fracasó por tercera vez en alcanzar el umbral de 60 votos necesarios para seguir adelante.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune (S.D.), instó a los demócratas a respaldar el proyecto de financiación del DHS y afirmó que cree que consideran el cierre del Departamento de Seguridad Nacional como "políticamente ventajoso" para su partido.

"No debería hacer falta decir que siempre es una pésima idea usar el Departamento de Seguridad Nacional como pieza de ajedrez político", dijo Thune esta semana. "Pero, sobre todo ahora, con una amenaza terrorista creciente procedente de Irán y de grupos terroristas financiados por Irán, es vital garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional esté plenamente financiado y funcionando a pleno rendimiento".