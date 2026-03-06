Más de veinte estados demócratas anuncian una demanda contra los nuevos aranceles de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 6 de marzo, 2026

Una coalición de 24 estados, encabezada principalmente por fiscales generales demócratas, entre ellos Dan Rayfield de Oregón, Kris Mayes de Arizona, Rob Bonta de California y Letitia James de Nueva York, presentó el jueves una demanda contra la Administración Trump con el objetivo de bloquear e invalidar los nuevos aranceles globales impuestos por el presidente.

Los cuatro estados formaban parte de la demanda previa que derivó en el fallo de la Corte Suprema del mes pasado contra muchos de los aranceles impulsados por Trump.

La acción legal, presentada ante la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, busca bloquear la implementación del nuevo arancel global del 10 % del presidente, alegando que es inconstitucional y viola la ley.

Los demócratas acusan al presidente de causar caos económico

Los demandantes solicitan que se declare la medida ilegal, se bloquee su implementación y se ordenen los reembolsos correspondientes.

"Una vez más, el presidente Trump está ignorando la ley y la Constitución para, en la práctica, aumentar los impuestos a los consumidores y a las pequeñas empresas", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

"Después de que la Corte Suprema rechazara su primer intento de imponer aranceles de gran alcance, el presidente está generando más caos económico y espera que los estadounidenses paguen la factura", añadió.

Los estados sostienen que el presidente está aplicando solo una parte de la Ley de Comercio de 1974 sin cumplir otras disposiciones esenciales, lo que, a su juicio, invalida su aplicación.

"Trump sigue aplicando políticas ilegales e irresponsables con la esperanza de que se mantengan, pero son los estadounidenses quienes pagan el precio cada día", denunció en un comunicado el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Los aranceles de Trump han sido rechazados por la Corte Suprema, por lo que impone otros a los californianos y a todos los estadounidenses como un niño que hace una rabieta", añadió.