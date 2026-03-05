Steve Daines, senador por Montana y aliado de Trump, anuncia inesperadamente su retiro

Publicado por Joaquín Núñez 4 de marzo, 2026

Steve Daines anunció sorpresivamente que no buscará la reelección. Si bien el senador republicano de Montana había anunciado que buscaría un tercer mandato y contaba con el respaldo de Donald Trump, cambió de parecer en el último día para modificar candidaturas en su estado natal. Tanto Daines como el presidente ya respaldaron a Kurt Alme, actual fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Montana, quien llenó el papeleo para postularse a último momento.

Antes de ser elegido al Senado en 2014, Daines se desempeñó brevemente como miembro de la Cámara de Representantes. Fue reelecto en 2020 contra el entonces gobernador demócrata, Steve Bullock, quien era considerado un candidato competitivo pero fue derrotado por diez puntos porcentuales. Entre 2023 y 2025, fue presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), comité encargado de coordinar la estrategia electoral republicana para las elecciones al Senado.

A pesar de haber anunciado su candidatura, el senador titular cambió sus planes y decidió retirarse apenas horas antes del cierre de candidaturas. Comunicó la noticia a través de un video casero publicado en su cuenta de X.

"Estoy agradecido a Dios por permitirme servir. Pero después de pensarlo detenidamente, he decidido no presentarme a la reelección. Antes de dedicarme al servicio público, trabajé durante 28 años en el sector privado. Aunque esos años fueron muy gratificantes, no se pueden comparar con la satisfacción que me ha proporcionado el servicio público. Me siento lleno de energía, animado y preparado para lo que venga después", expresó Daines en el video.

"Estoy muy agradecido por haber servido junto al presidente Trump y mis colegas del Senado. Juntos, hemos construido una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Lideramos el control republicano del Senado de los Estados Unidos. Logramos la mayor reducción de impuestos en la historia de los Estados Unidos. Liberamos el dominio energético estadounidense y aseguramos nuestra frontera sur. También promulgamos la ley bipartidista Great American Outdoors Act, el logro más significativo en materia de conservación en medio siglo", añadió.

De esta manera, Daines se convirtió en el séptimo senador republicano en no buscar la reelección en noviembre. Los otros son Thom Tillis de Carolina del Norte, Mitch McConnell de Kentucky, Tommy Tuberville de Alabama, Joni Ernst de Iowa, Marsha Blackburn de Tennessee y Cynthia Lummis de Wyoming.

En octubre de 2024, Daines habló con VOZ sobre la importancia de que Trump tenga una mayoría republicana en el Senado para un eventual segundo mandato. En las elecciones de noviembre, el Partido Republicano logró voltear cuatro escaños y recuperar la mayoría en la Cámara Alta. En la entrevista, el senador también explicó la importancia del filibusterismo (en inglés, filibuster), la regla del Senado que requiere 60 votos para poner fin al debate y avanzar con su votación.

Kurt Alme, el elegido para suceder a Daines

Tanto Daines como Trump a respaldaron a Kurt Alme, quien todavía no anunció su candidatura (sí completó los papeles necesarios) y actualmente se desempeña como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Montana. El abogado ocupó el mismo puesto durante la primera Administración Trump y luego fue director de presupuesto de la administración del gobernador de Montana, Greg Gianforte.

"Steve Daines, de Montana, es uno de nuestros verdaderamente grandes senadores de los Estados Unidos. Ha servido con honor durante 12 años en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes. Hizo un trabajo que pocos son capaces de hacer, pero, lamentablemente para nuestro país, el mandato de Steve ha terminado y ha decidido dejar el Senado y 'pasar el testigo' a Kurt Alme. De hecho, si Kurt no tuviera el más alto nivel de aptitud y talento, Steve habría permanecido exactamente donde está, pero Kurt es excepcional y, basándome en la más firme recomendación de Steve, le daré mi apoyo total y absoluto", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social, señalando que tanto Gianforte como Tim Sheehy, el otro senador de Montana, también respaldaron al abogado.

"Kurt, un fiscal penal muy respetado en mi administración y distinguido graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, conoce la sabiduría y el coraje que se necesitan para garantizar la LEY Y EL ORDEN, defender a nuestros héroes de las fuerzas del orden y apoyar firmemente a nuestros militares y veteranos. Kurt Alme es una persona excepcional y hará un trabajo fantástico como su próximo senador de los Estados Unidos por el gran estado de Montana", añadió Trump.