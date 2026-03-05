El Senado frena un intento demócrata de limitar los poderes de guerra de Trump en Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de marzo, 2026

El Senado de mayoría republicana bloqueó este miércoles una medida sobre poderes de guerra destinada a limitar la autoridad del presidente Donald Trump para llevar a cabo operaciones militares adicionales contra Irán. Los legisladores rechazaron la propuesta tras un resultado final de 53 votos contra 47, quedando por debajo de la mayoría simple necesaria para hacerla avanzar. El senador por Pensilvania, John Fetterman, fue el único demócrata que se opuso a la resolución junto a los republicanos, mientras que el senador por Kentucky, Rand Paul, fue el único republicano que se unió a los demócratas para respaldarla.

Las votaciones marcaron el primer esfuerzo formal del Congreso para limitar las acciones de Trump desde que autorizó ataques contra Irán durante el fin de semana. La ofensiva inicial conjunta con Israel resultó en la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, junto con varios altos funcionarios, y asestó un duro golpe a la infraestructura militar de la nación de Oriente Medio. El mandatario republicano se ha negado a especificar cuánto tiempo podría durar el conflicto, indicando que podría extenderse entre cuatro y cinco semanas o incluso más.

Se espera que una resolución similar fracase en la Cámara de Representantes

La iniciativa, presentada por el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, buscaba ordenar la retirada de “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”. Kaine y otros demócratas han argumentado que la Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, señalando que Trump y altos funcionarios de su administración han descrito abiertamente el conflicto en Irán como tal.

“No pueden ponerse de pie y decir que esto es un simple golpe que no alcanza el nivel que se caracterizaría como guerra. No pueden decir que esto es algo puntual y ya terminado y que no hay tropas involucradas en hostilidades contra Irán. ¡Miembros del Senado, esto es guerra!”, dijo Kaine en el pleno antes de la votación. Se espera ampliamente que una resolución similar fracase en la Cámara de Representantes cuando sea sometida a votación el jueves.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, expresidente del Comité de Servicios Armados y quien había instado a Trump a atacar a Irán, advirtió que aprobar la resolución de Kaine restringiría al presidente en medio de una guerra. “Pondrán en marcha un sistema en el que 535 personas, después de 60 días, se convertirán en el comandante en jefe, paralizando la capacidad de esta nación para defenderse”, dijo Graham, en referencia a la totalidad de los miembros del Congreso.