Encuesta: el 61% de los estadounidenses cree que Irán es una "verdadera amenaza para la seguridad nacional"

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por todo el Medio Oriente AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de marzo, 2026

Una mayoría de los votantes estadounidenses considera que Irán representa un verdadero peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, según una nueva encuesta nacional difundida por Fox News.

Sin embargo, a pesar de tener este concepto sobre Irán, las opiniones están divididas sobre la respuesta militar de Washington, que asestó un golpe mortal a la cúpula del régimen iraní el pasado fin de semana.

La encuesta arrojó que el 61% de los votantes cree que Irán constituye “una verdadera amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos, una percepción que se mantiene en niveles similares a los registrados en la mayoría de las encuestas realizadas por Fox News desde 2006.

Sin embargo, el respaldo a las acciones militares estadounidenses contra Irán está igualado, con el 50% de los encuestados aprobando los ataques recientes y otro 50% desaprobándolos. Esto refleja, en parte, el escepticismo de los estadounidenses hacia las intervenciones en Medio Oriente, pero también la aprobación de una buena parte del electorado hacia las decisiones de la Administración Trump en política exterior.

La encuesta también evaluó la percepción sobre la política del presidente Donald Trump hacia Irán.

Según los resultados, el 51% de los encuestados, sobre todo independientes y demócratas, cree que su gestión ha hecho a Estados Unidos menos seguro, mientras que el 29% considera que ha hecho al país más seguro.

En comparación histórica, cuando la misma pregunta se formuló sobre el expresidente demócrata Joe Biden en 2023, el 50% opinó que su manejo de Irán había reducido la seguridad del país, frente a un 12% que dijo que la había mejorado.

Fuerte división entre demócratas y republicanos

Las opiniones siguen variando según la afiliación partidista del votante. Entre los republicanos, más de ocho de cada diez apoyan el uso de la fuerza militar contra Irán.

Sin embargo, el dato más desalentador para la Casa Blanca es que solo alrededor de seis de cada diez consideran que las decisiones del presidente en este tema han hecho al país más seguro.

Entre los demócratas ocurre exactamente lo contrario: casi ocho de cada diez desaprueban los ataques estadounidenses y sostienen que la situación internacional es ahora menos segura.

Los votantes independientes también se inclinan mayoritariamente por esa opinión, con seis de cada diez opinando lo mismo sobre ambos temas.

Veteranos respaldan la decisión de Trump

Entre quienes han servido en las fuerzas armadas, el 59% respalda los ataques estadounidenses contra Irán, frente a un 39% que los desaprueba.

En cuanto al impacto en la seguridad del país, los veteranos muestran una postura más equilibrada que los electores tradicionales: el 37% cree que Estados Unidos es ahora más seguro y el 44% considera que es menos seguro.

La política exterior de Trump sigue en números negativos

Según la encuesta, el presidente Trump no está teniendo grandes números en política exterior. Mientras el 40% aprueba su desempeño en este asunto, el 60% lo desaprueba, lo que deja su balance 20 puntos por debajo del nivel de desaprobación.

En términos generales, la situación no varía mucho: el 43% de los votantes aprueba la gestión presidencial y el 57% la desaprueba. Ambas cifras son similares a las registradas en encuestas realizadas en diciembre y enero.

El estudio para Fox News fue realizado entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2026 con 1.004 votantes registrados en Estados Unidos. Fue conducido por Beacon Research (D) y Shaw & Company Research (R).