NBA: los Spurs enlazan su décima victoria consecutiva, algo que no lograban desde hace diez años, mientras que los Pistons se imponen a los Thunder

El jugador de los San Antonio Spurs, Dylan Harper AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez | afp 26 de febrero, 2026

Los San Antonio Spurs alcanzaron el miércoles su décima victoria seguida en la NBA, una racha que les permite acercarse peligrosamente a los Oklahoma City Thunder, derrotados en el enfrentamiento entre líderes de conferencia ante los Detroit Pistons.

A continuación se destacan los momentos más relevantes de la jornada en la liga de baloncesto.

Wembanyama, falto de inspiración

Sin un Victor Wembanyama dominante en ataque, los San Antonio Spurs lograron remontar en la pista de los Toronto Raptors y acabaron imponiéndose por 110-107.

El conjunto texano sumó así su décima victoria consecutiva, una marca que no alcanzaban desde la temporada 2015-2016.

Wembanyama, con sus 2,24 metros, volvió a imponer su presencia en la pintura al sumar 5 tapones, con los que ya acumula 20 en sus últimos cuatro encuentros. En ataque, el pívot francés no tuvo su mejor noche: apenas 12 puntos con un discreto 3 de 12 en tiros de campo.

San Antonio cimentó de nuevo el triunfo en el acierto exterior, con 17 triples anotados en 39 intentos (44%).

Devin Vassell mantuvo su buen momento con 5 triples y 21 puntos en un partido en el que los Spurs remontaron una desventaja de 15 puntos en la segunda mitad ante unos Raptors que marchan quintos en el Este.

Cunningham y Duren doblegan a los Thunder

San Antonio quedó a solo dos triunfos de los Thunder, líderes del Oeste, gracias a esta victoria.

Oklahoma City compitió en Detroit pese a no contar con su trío estelar —Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren—, pero terminó cayendo por 124-116.

El base Cade Cunningham, principal artífice de que los Pistons dominen el Este, volvió a marcar diferencias en ambos costados con 29 puntos, 13 asistencias, 3 robos y 3 tapones.

El pívot Jalen Duren, también All-Star, aportó 29 puntos y 15 rebotes.

En los Thunder, el pívot Jaylin Williams firmó la mejor anotación de su carrera con 30 puntos, además de 11 rebotes.

Desde la lesión de Gilgeous-Alexander, MVP de la pasada temporada, Oklahoma City acumula cuatro derrotas en nueve partidos y vuelve a quedar por detrás de Detroit en el balance global de la NBA.

Los Cavs caen en ausencia de Harden

Los Cleveland Cavaliers perdieron 118-116 ante los Milwaukee Bucks en un partido marcado por la ausencia de James Harden, quien sufrió una fractura en el pulgar de la mano derecha el martes.

La llegada de La Barba este mes había revitalizado a Cleveland, pero ahora permanecerá fuera de las canchas por un tiempo aún indefinido.

Tampoco participaron Donovan Mitchell ni Evan Mobley, las otras grandes figuras del equipo, que fueron reservados por precaución.

El pívot Jarrett Allen asumió el protagonismo ofensivo de los visitantes con 27 puntos y 11 rebotes.

En Milwaukee, que continúa sin poder contar con Giannis Antetokounmpo, el escolta Kevin Porter Jr. destacó con 20 puntos.