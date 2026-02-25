Erika Kirk, víctimas de políticas woke y astronautas entre los invitados al discurso del Estado de la Unión

Publicado por Williams Perdomo 25 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump pronunciará esta noche el discurso del Estado de la Unión. Uno que, según sus propias palabras, será largo debido a que tiene "mucho de qué hablar" sobre cómo marcha el país.

Durante las últimas cuatro décadas, se ha convertido en una tradición que los presidentes, y más recientemente los legisladores, hagan una exclusiva lista de invitados para que estén presente en el evento.

¿Quiénes destacan entre los invitados de esta noche?

Erika Kirk, viuda del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, es una de las invitadas estrellas. Kirk fue invitada por el propio presidente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la asistencia de Kirk como "uno de los invitados especiales del presidente Trump" en una publicación en X.

Además, Leavitt también confirmó una noticia del Dailly Caller que señaló que entre los invitados del presidente también se encuentra Sage Blair, una joven que fue separada de sus padres a los 14 años después de que los funcionarios de su escuela intentaran someterla a una operación trans.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a Reuters que los padres de la miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, de 20 años, quien recibió un disparo fatal en una emboscada en el centro de Washington, DC, a fines del año pasado, también serán invitados oficiales.

En cuanto a la primera dama, la Casa Blanca explicó que los invitados de Melania Trump reflejan su impacto en la educación, la tecnología y la acogida de menores. Se trata de Sierra Burns, participante del Programa Melania Trump Foster Youth to Independence, y Everest Nevraumont, estudiante de 10 años de Alpha School, defensor de la IA y orador de TEDx.

“Sierra y Everest representan mi misión constante de impulsar a los jóvenes de acogida de Estados Unidos y ampliar las oportunidades para la próxima generación a través de la educación y la tecnología”, dijo la primera dama Melania Trump.

Por otra parte, se conoció que estarán como invitados Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, la tripulación de la misión lunar Artemis II de la NASA. Las invitaciones en este caso fueron enviadas por Mike Johnson. El republicano también invitó a Claire Lai, hija del crítico de China y exmagnate de los medios Jimmy Lai, quien se encuentra en una prisión china.