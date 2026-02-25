Trump concedió la Medalla de Honor del Congreso al piloto Eric Slover, cuya actuación fue vital para la captura del dictador Nicolás Maduro

Publicado por Carlos Dominguez 25 de febrero, 2026

El martes, en Washington, el suboficial jefe del Ejército (Chief Warrant Officer 5) Eric Slover recibió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar del país.

Al finalizar su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump anunció que Slover sería condecorado con la medalla. El suboficial jefe, aún en servicio activo, la recibió por las heroicas acciones que llevó a cabo el mes pasado en Venezuela.

A comienzos de enero, Trump anunció la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una exitosa operación nocturna conjunta de las fuerzas militares estadounidenses en Caracas, la capital de Venezuela. Ambos enfrentan procesos penales relacionados con una acusación presentada en 2020 por el Departamento de Justicia (DOJ), que incluye múltiples cargos federales, entre ellos narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Slover, planificador y líder de vuelo en el primer helicóptero

Según explicó el presidente, el suboficial jefe participó en la operación militar para capturar a Maduro durante la redada del 2 de enero. Además, estuvo a cargo de planificar una misión en helicóptero que requería el uso de un CH‑47 Chinook.

"Slover planificó una misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero", dijo Trump. "Eric pilotó el Chinook bajo la cobertura de la noche y descendió rápidamente sobre la fortaleza militar fuertemente protegida de Maduro".

El área, dijo el presidente, estaba fuertemente custodiada por miles de soldados.

"Mientras se preparaban para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todas las direcciones, y Eric recibió fuertes impactos en la pierna y la cadera —una bala tras otra—", dijo Trump. "Sufrió cuatro dolorosos disparos que le destrozaron la pierna".

Slover permitió a los artilleros neutralizar la amenaza

A pesar de esas heridas, dijo el presidente, Slover siguió adelante para llevar a los comandos a la zona de inserción, donde la misión podía ejecutarse.

"[Llevar] a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro era lo único en lo que Eric pensaba en ese momento", afirmó Trump.

"Incluso mientras perdía mucha sangre… Eric maniobró su helicóptero, con todas esas vidas a bordo, para enfrentar al enemigo y permitir que sus artilleros eliminaran la amenaza —giró el helicóptero para que los artilleros pudieran hacer su trabajo— salvando así la vida de sus compañeros de armas de lo que pudo haber sido un accidente catastrófico, en lo profundo del territorio enemigo".

Slover estabilizó el Chinook y lo sacó del peligro

Después de aterrizar el helicóptero de forma segura en el lugar indicado para que la misión pudiera continuar, el Departamento de Guerra (DOW) informó que Eric le pidió a su copiloto —también herido— que asumiera el control.

"El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor insoportable", añadió el presidente.

Durante el discurso del Estado de la Unión, el teniente general del Ejército Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, colocó la medalla alrededor del cuello de Slover.

Donald Trump también señaló que habría un evento separado, en la Casa Blanca, donde él mismo entregaría la medalla al suboficial jefe.

El capitán de la Marina Royce Williams también recibió la Medalla de Honor. Según señaló el presidente, Williams sirvió en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Sus acciones de combate en Corea le valieron tan distinguido reconocimiento.