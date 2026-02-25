Estado de la Unión: la mayoría de los espectadores aprobó el discurso de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 25 de febrero, 2026

El discurso del Estado de la Unión del presidente Trump recibió valoraciones mayoritariamente positivas, según una encuesta de CNN realizada por SSRS. El sondeo indica que gran parte de la audiencia percibió el mensaje como sólido y convincente, reflejando una recepción favorable entre quienes siguieron la intervención presidencial.

Para el estudio se contactó por mensaje de texto a 482 adultos que vieron el discurso, en inglés y en español. Del total, el 18% se identificó como demócrata, el 41% como republicano y otro 41% como independiente u otro partido.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 64% de los espectadores tuvo una reacción favorable al mensaje presidencial, mientras que el 36% expresó una opinión negativa. Dentro del grupo que valoró positivamente el discurso, el 38% lo calificó como "muy positivo" y el 25% como "algo positivo". En contraste, entre quienes lo evaluaron negativamente, un 16% lo consideró "algo negativo" y un 20% "muy negativo".

Los datos también reflejan un leve descenso respecto al año anterior: tras el discurso del 4 de marzo de 2025, pronunciado ante una sesión conjunta del Congreso y equivalente en la práctica a un discurso del Estado de la Unión, el 69% de los encuestados expresó una reacción positiva, frente al 64% registrado este año. Aun así, la valoración general sigue siendo mayoritariamente favorable entre quienes siguieron la intervención presidencial.

Un país que avanza en la dirección correcta

De acuerdo con los datos de la encuesta, el 64% de quienes vieron la intervención considera que las políticas propuestas por el mandatario moverán a Estados Unidos en la dirección correcta, mientras el 36% opina lo contrario.

La comparación con mediciones previas revela un cambio notable. Antes del discurso, entre el 17 y el 20 de febrero, solo el 54% de los encuestados creía que el país avanzaría en la dirección adecuada, frente al 45% que se mostraba escéptico. La intervención presidencial, por tanto, parece haber generado un repunte de apoyo entre quienes siguieron el mensaje.

Los datos también permiten observar la evolución respecto al año anterior. Tras el discurso del 4 de marzo de 2025, el 66% de los espectadores se mostraba optimista sobre el rumbo del país, mientras que el 34% opinaba lo contrario. En la medición previa a ese discurso, realizada entre el 24 y el 28 de febrero de 2025, el 61% creía que las políticas del presidente impulsarían al país en la dirección correcta, frente al 38% que no compartía esa visión.

Las prioridades adecuadas

Los resultados de la encuesta muestran variaciones significativas en la percepción pública sobre las prioridades del presidente Donald Trump. Tras el discurso del Estado de la Unión, el 54% de los encuestados consideró que el mandatario ha tenido las prioridades correctas, mientras que el 46% opinó que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

Antes de la intervención, esa percepción era menos favorable: solo el 44% creía que Trump estaba enfocado en las prioridades adecuadas, frente al 56% que lo veía desconectado de las principales preocupaciones nacionales.

La comparación con el año anterior revela una tendencia similar: después del discurso del 4 de marzo de 2025, el 59% valoraba positivamente sus prioridades, mientras que en la medición previa, realizada a finales de febrero de ese mismo año, el apoyo era del 56%.

En conjunto, los datos sugieren que los discursos del Estado de la Unión tienden a mejorar la percepción de los espectadores sobre el enfoque del presidente, aunque con fluctuaciones entre un año y otro.

Una confianza constante en la agenda económica

Los resultados de la encuesta muestran que las propuestas económicas del presidente Trump generan una percepción mayoritariamente favorable entre quienes siguieron sus discursos del Estado de la Unión.

Tanto en febrero de 2026 como en marzo de 2025, el 62% de los encuestados consideró que las políticas económicas planteadas por el mandatario moverían al país en la dirección correcta, mientras que el 38% opinó lo contrario. La estabilidad de estas cifras sugiere que, al menos entre los espectadores de estos discursos, la confianza en la agenda económica de Trump se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.

Cae la percepción sobre las políticas migratorias

Las encuestas sobre si las políticas migratorias propuestas por Donald Trump moverían al país en la dirección correcta muestran variaciones significativas entre 2025 y 2026. Tras el discurso del 4 de marzo de 2025, un 76% de los encuestados consideraba que dichas propuestas llevarían al país por el camino adecuado, mientras que un 24% opinaba lo contrario.

Para el 24 de febrero de 2026, después de su último discurso, la percepción positiva descendió al 62% y la negativa aumentó al 38%, sin registrar respuestas de "sin opinión". Estos datos reflejan un cambio notable en la valoración pública de sus propuestas migratorias a lo largo del tiempo.

Una gran confianza en el liderazgo

Los niveles de confianza en la capacidad de Donald Trump para ejercer un liderazgo efectivo muestran variaciones entre los dos discursos analizados.

Tras su intervención del 24 de febrero de 2026, el 65% de los encuestados afirmó tener mucha o algo de confianza en el presidente, mientras que el 35% dijo no tener ninguna. Un año antes, después del discurso del 4 de marzo de 2025, esa confianza era mayor: el 73% expresaba algún grado de respaldo, frente al 27% que no confiaba en su liderazgo.

La comparación sugiere un descenso en la percepción de su capacidad de liderazgo entre quienes siguieron ambas intervenciones, aunque la mayoría continúa otorgándole un nivel significativo de confianza.

En conjunto, las cifras reflejan que los discursos del Estado de la Unión continúan teniendo un impacto perceptible en la percepción pública, especialmente entre quienes los siguen en directo. Aunque las variaciones entre años son moderadas, la tendencia general muestra que una mayoría de espectadores suele recibir con optimismo las propuestas presentadas por el presidente durante estas intervenciones.