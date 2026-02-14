Marco Rubio invita a una 'nueva alianza' en la Conferencia de Seguridad de Múnich: "El destino de Europa nunca será irrelevante para el nuestro"

Publicado por Santiago Ospital 14 de febrero, 2026

Washington emprendió una "renovación y restauración global". “Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa", aseguró Marco Rubio este sábado a los principales líderes europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El secretario de Estado compareció en un momento de aparente escampada en la turbulenta relación con los aliados europeos, sacudidos desde la inauguración de Trump por temas como el papel de la OTAN y el futuro de Groenlandia. A pesar de las tensiones, Rubio remarcó que Estados Unidos y Europa "pertenecen unidos": "Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir".

El diplomático de raíces cubanas culpó al mundo posguerras de caer bajo la ilusión de que "todas las naciones serían ahora democracias liberales". "Que los lazos creados únicamente por el comercio y los negocios sustituirían ahora a la nacionalidad", y también: "Que el orden mundial basado en normas sustituiría ahora a los intereses nacionales, y que viviríamos ahora en un mundo sin fronteras en el que todos seríamos ciudadanos del mundo".

"Era una idea absurda", sentenció. Una idea que "ignoraba tanto la naturaleza humana como las lecciones de más de cinco mil años de historia humana documentada".

Rubio enumeró los problemas que, a sus ojos, generó aquella ilusión, evitando nombres propios: países que aprovechaban el libre comercio mediante subsidios a sus empresas (en probable alusión a China); la desindustrialización y entrega de cadenas de suministro claves a otros países (por ejemplo, tierras raras); delegación de defensa propia a organizaciones multinacionales (Europa a la OTAN); políticas energéticas para "apaciguar a un tribunal climático" (Acuerdos de París, el Endangerment Finding)...

Su diagnóstico fue similar al de JD Vance en el mismo escenario el año pasado, en un discurso viral que sacudió Europa. Aunque menos confrontativo. "Cometimos estos errores juntos", dijo el secretario a los mandatarios europeos. "Y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y seguir adelante, reconstruir". Aunque, apostilló, si debe, Estados Unidos seguirá solo.

Raíces comunes, futuro en común



El máximo responsable de la política exterior de Trump destacó la unión histórica entre Europa y Estados Unidos. "Estados Unidos se fundó hace 250 años, pero las raíces comenzaron aquí en este continente mucho antes", aseveró. Las ideas de la libertad, el imperio de la ley, las universidades y la revolución de la ciencia.

"Los hombres que construyeron la nación que me vio nacer llegaron a nuestras costas trayendo consigo los recuerdos, las tradiciones y la fe cristiana de sus antepasados como herencia sagrada. Es un vínculo inquebrantable entre el viejo mundo y el nuevo. Formamos parte de una sola civilización: la civilización occidental".

Aquella historia común, aseguró, cimentada en "siglos de historia común", explica por qué Washington parece, a veces, "mis amigos", "un poco directo y urgente en nuestro consejo". "La razón, amigos míos, es que nos importa mucho. Nos importa mucho su futuro y el nuestro".

Y, entonces, Rubio recibió los primeros aplausos del discurso: "Las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirvieron como recordatorio constante de que, en última instancia, nuestro destino siempre estará entrelazado con el suyo". "El destino de Europa nunca será irrelevante para el nuestro".

La nueva alianza Europa-Estados Unidos

La nueva colaboración a la que invitó Rubio excede lo militar e industrial, "también debería centrarse en limitar nuestro ingenio en nuevas fronteras". La explotación comercial del espacio, la inteligencia artificial, una nueva y segura cadena de suministro de minerales raros, colaboración económica con el sur global. "Podemos prosperar en las áreas que definirán el siglo XXI".

Por último, el secretario insistió en la importancia de tener fronteras seguras -lejos de xenofobia, dijo, controlar la inmigración es un deber y una necesidad- y de dejar de anteponer "el orden global al interés vital de nuestros pueblos y nuestras naciones".