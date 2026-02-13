El DHS arresta a un inmigrante ilegal acusado de pedofilia, que había sido puesto en libertad bajo fianza en Oregón

Publicado por Joaquín Núñez 13 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detuvo a un inmigrante ilegal que había sido arrestado previamente por violación, compra de servicios sexuales con una menor y abuso sexual en el condado de Marion, Oregón. Se trata de Manuel Cruz-Ramírez, quien fue originalmente expulsado de Estados Unidos en 2018, pero volvió a ingresar de forma ilegal. Tras su detención, se encuentra bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y con una nueva orden de deportación.

La detención tuvo lugar el pasado 3 de febrero, cuando Cruz-Ramírez intentó tomar un vuelo en el aeropuerto de Portland. Allí, el hombre se presentó con un pasaporte mexicano falso, con el nombre de Moisés Ezquivel Mendoza. Tras detectar unas irregularidades en el documento, las autoridades escanearon sus huellas digitales para identificarlo.

Además del DHS, del operativo también participaron agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Desde la agencia que dirige Kristi Noem apuntaron contra las políticas "santuario" del estado de Oregón, gobernado por la demócrata Tina Kotek, quien buscará la reelección el próximo 4 de noviembre.

"Manuel Cruz-Ramírez fue arrestado por violación, pago por servicios sexuales a una menor y abuso sexual en Oregón. Los políticos defensores del santuario en este estado permitieron que este pedófilo saliera de la cárcel y regresara a las comunidades estadounidenses", expresó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, a través de un comunicado.

"Los estadounidenses pueden estar orgullosos de la rápida actuación de la TSA y la CBP para protegerlos a ellos y a nuestro sistema judicial, impidiendo que este monstruo huyera del país. Los extranjeros ilegales que han cometido delitos no deberían ser liberados de las cárceles y volver a nuestras calles para aterrorizar a más estadounidenses inocentes. Los políticos defensores del santuario de Oregón deben poner fin a esta locura imprudente de liberar a los depredadores de niños de la cárcel y devolverlos a nuestros barrios para que sigan atacando a más niños inocentes", añadió.