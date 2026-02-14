El Comando Sur retoma la acción en el Caribe: un nuevo ataque contra una narcolancha deja tres muertos

Publicado por Joaquín Núñez 13 de febrero, 2026

El Comando de Sur de Estados Unidos informó un nuevo ataque contra una 'narcolancha' en el Caribe. Se trata de la primera embarcación hundida desde diciembre de 2025 y se produce un mes después de la captura de Nicolás Maduro, entonces dictador de Venezuela. En este caso, tres personas perdieron la vida.

La Administración Trump comenzó a hundir embarcaciones en septiembre del 2025, señalando que transportan droga de contrabando y con el objetivo final de ingresar el producto en Estados Unidos. Desde entonces, se han llevado a cabo decenas de ataques.

"El 13 de febrero, bajo las órdenes del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas.", informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de un comunicado.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido", añadió.

El Comando Sur de Estados Unidos no brindó más detalles de la operación, como la ubicación exacta de la lancha ni las identidades de sus ocupantes.