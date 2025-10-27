Newsom admite que considerará una candidatura presidencial tras las midterms

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de octubre, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, finalmente reconoció públicamente que podría lanzarse a la carrera presidencial de 2028, aunque aclaró que tomará la decisión después de las elecciones legislativas de 2026.

“Sí”, respondió en una entrevista con CBS News Sunday Morning cuando se le preguntó si pensaba en postularse para la Casa Blanca. “[De decir lo contrario], simplemente estaría mintiendo, y no puedo hacer eso”, agregó.

Newsom, que no puede buscar un tercer mandato como gobernador de California y cuyo período concluye en enero de 2027, ha sido uno de los principales rivales demócratas del presidente Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca, oponiéndose directamente a varias de sus medidas, especialmente en el Golden State.

El mandatario californiano ya había dado señales de sus ambiciones nacionales al visitar Carolina del Sur —estado clave en las primarias— en julio pasado, un movimiento interpretado por analistas políticos como un intento de medir apoyos dentro del partido.

En la entrevista, Newsom insistió en que no hay nada decidido. “Espero ver quién se presenta en 2028 y quién está a la altura del momento”, dijo.

El comentario de Newsom se produce apenas días después de que la exvicepresidenta Kamala Harris dejara abierta la posibilidad de una nueva candidatura para 2028: “No he terminado”, dijo a la BBC, insinuando que buscaría nuevamente la hazaña de convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos.