La representante republicana Nicole Malliotakis pide a la Corte Suprema frenar el rediseño de su distrito antes de las elecciones de medio término

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de febrero, 2026

La representante republicana por Nueva York, Nicole Malliotakis, le solicitó este viernes a la Corte Suprema bloquear una orden judicial de un tribunal inferior que exigiría redibujar su distrito congresional antes de las próximas elecciones de medio término, argumentando que dicha directiva viola la Constitución de Estados Unidos. “La orden del tribunal de primera instancia ha sumido en el caos las elecciones de Nueva York en vísperas de la elección congresional de 2026”, sostiene su solicitud de emergencia, en respuesta a una orden cuya conclusión detrás de su decisión fue que el mapa actual violaba la constitución estatal al presuntamente debilitar el voto de las comunidades latinas y negras en Staten Island.

Malliotakis sostiene que el fallo obligaría al estado a incurrir en manipulación racial de distritos electorales (gerrymandering racial), lo cual, argumenta, viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución federal. Aunque la Corte Suprema aún no ha incorporado formalmente la solicitud a su agenda, su equipo legal indicó que fue presentada a principios de esta semana.

La petición de emergencia se produce después de que el tribunal más alto de Nueva York se negara a intervenir de inmediato. Aunque Malliotakis continúa buscando recursos dentro del sistema judicial estatal, su presentación advierte que los plazos electorales avanzan rápidamente. Los candidatos podrán comenzar a recolectar firmas para sus nominaciones el 24 de febrero.

La congresista busca una decisión antes de que comience el período de recolección de firmas, argumentando que candidatos y votantes necesitan certeza. La solicitud será dirigida inicialmente a la jueza Sonia Sotomayor, quien supervisa las peticiones de emergencia provenientes de Nueva York. Ella podría decidir el asunto por sí sola o remitirlo al pleno de la Corte, como suele ocurrir en disputas de gran relevancia.