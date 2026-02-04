La Corte Suprema permite a California redibujar sus distritos antes de las elecciones de medio término

Publicado por Just The News / Ben Whedon 4 de febrero, 2026

El Tribunal Supremo se negó el miércoles a bloquear un rediseño de los distritos congresionales de California de cara a las elecciones legislativas de 2026.

El Estado Dorado tomó la medida en respuesta a un rediseño en Texas que cambió los límites de varios distritos a favor de los republicanos. El gobernador Gavin Newsom, demócrata de California, ha condenado el impulso de la Administración Trump de redistribuir distritos en estados con tendencia republicana y ha presentado la redistribución californiana como un intento de nivelar el campo de juego.

El Tribunal Supremo, en una breve orden, se negó a conceder una orden judicial pendiente de apelación. El Partido Republicano de California había impugnado el nuevo trazado, después de que los votantes aprobaran la Proposición 50, que permitía al estado modificar sus mapas.

Un tribunal de apelaciones ya había fallado a favor el nuevo trazado.

"Los californianos merecen distritos justos y elecciones limpias, no un rediseño que elige a ganadores y perdedores en función de la raza", dijo a finales de enero la presidenta del GOP californiano, Corrin Rankin.

Ben Whedon es corresponsal político jefe de Just the News.



