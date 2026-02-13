Fiscales republicanos piden investigar a 150 grupos climáticos estadounidenses por recibir "dinero negro extranjero"

Publicado por Santiago Ospital 13 de febrero, 2026

El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, y 18 de sus pares enviaron una carta al Departamento de Justicia (DOJ) para que investigara a más de 150 organizaciones con sede en suelo estadounidense. Aquellas, aseguraron, habrían recibido cerca de 2.000 millones de dólares "en dinero negro extranjero" para fomentar "políticas extremas" ecologistas.

Los fiscales, todos republicanos, aseguraron que el dinero provino de cinco organizaciones: Oak Foundation, Children’s Investment Fund Foundation, Quadrature Climate Foundation, KR Foundation y Laudes Foundation.

"Estas cinco entidades extranjeras utilizan fondos para dirigir el activismo climático e influir en la política energética de Estados Unidos, incluyendo la financiación de luchas políticas, litigios, investigaciones, protestas y cabildeo", afirmaron en una carta primero reportada por FOX. Una de ellas, Children’s Investment Fund Foundation, tendría "vínculos documentados con el Partido Comunista Chino".

Los fiscales se basaron en una investigación del grupo independiente de abogados e investigadores Americans for Public Trust. Publicada en octubre, la pesquisa sostiene que "se necesitan reformas para evitar la influencia extranjera indebida" en la vida política estadounidense. "La entrada de dinero extranjero a Estados Unidos puede socavar nuestra soberanía y debilitar nuestra independencia energética", afirmaron.

Entre las organizaciones bajo la lupa se encuentran:

Fundación ClimateWorks (que habría recibido 344 millones de dólares)

Fundación Energética China (88 millones de dólares)

Fundación Grantham (80 millones de dólares)

Growald Climate Fund (80 millones de dólares)

New Venture Fund (67 millones de dólares)

The Windward Fund (49 millones de dólares + 12 millones de dólares)

The Sunrise Project (35 millones de dólares + 12 millones de dólares)

Oceana (30 millones de dólares)

NEO Philanthropy (26 millones de dólares)

Carter Center (25 millones de dólares)

Rockefeller Philanthropy Advisors (22 millones + 108 millones)

World Resources Institute (17 millones)

Center for International Environmental Law (5 millones)

¿Quiénes son los fiscales firmantes?

Los 18 estados que acompañaron a Montana son: