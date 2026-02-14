Trump le otorgará el reconocimiento militar más alto a uno de los “guerreros” que participó en la captura de Maduro

Publicado por Joaquín Núñez 13 de febrero, 2026

Donald Trump premiará a uno de los militares que participó en la captura de Nicolás Maduro. La captura del entonces dictador de Venezuela tuvo lugar el pasado 3 de enero en la ciudad de Caracas y la operación fue bautizada como 'Resolución Absoluta'. El presidente adelantó la condecoración en diálogo con periodistas en Fort Bragg, Carolina del Norte, donde brindó un discurso ante miembros del Ejército y familiares.

Durante su discurso en Carolina del Norte, donde algunos de los protagonistas de la operación 'Resolución Absoluta' estaban presentes, destacó su capacidad en la ejecución. Aquel día, el saldo fue de cero bajas estadounidenses y ningún equipo caído o derribado. Del otro lado, se confirmaron 55 bajas militares, 32 cubanos y 23 venezolanos.

"El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados, francamente, capturaron con éxito al dictador ilegal de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trajeron de vuelta para que se enfrentara a la justicia estadounidense, donde ahora se encuentra a la espera. Y fue una noche increíble. La gente lo vio. Nunca habían visto nada igual. Ya saben, es un país bastante militar. Era una gran base, una de las más grandes de Sudamérica, donde él vivía. Y en cuestión de minutos estaba en un helicóptero que lo sacaba de allí", expresó Trump.

Saliendo del evento, el presidente habló con los periodistas y habló de condecorar por lo menos a uno de los militares que participaron en la operación que terminó con la captura de Maduro.

"Vamos a otorgar a una persona en particular la Medalla de Honor del Congreso por lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Y hemos conocido a mucha gente en este momento. Hemos estado allí bastante tiempo y ha sido maravilloso. Son grandes guerreros. Son grandes patriotas y están en muy buena forma. Se lo aseguro", les dijo a los periodistas el viernes.

Del evento también participaron la primera dama, Melania Trump, el eventual nominado republicano al Senado en el estado, Michael Whatley, y el congresista y presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), Richard Hudson.