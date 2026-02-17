La FDA revisará el sistema que autoriza aditivos sin una evaluación completa

Publicado por Sabrina Martin 16 de febrero, 2026

La Administración Trump informó que atenderá formalmente una petición ciudadana que pide cambios en la forma en que se regulan los ingredientes utilizados en los alimentos ultraprocesados en Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., durante una entrevista transmitida el domingo por la noche en el programa 60 Minutes de CBS.

El cuestionamiento al sistema GRAS

Según explicó Kennedy, las preguntas planteadas en la petición señala vacíos que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), debió haber evaluado hace tiempo. La solicitud, encabezada por el exjefe de la FDA, David Kessler, busca que ciertos aditivos y edulcorantes dejen de ser clasificados automáticamente como “Generalmente Reconocidos como Seguros” (GRAS).

A su juicio, el modelo actual impide que los consumidores sepan con certeza si un producto ultraprocesado es seguro, ya que permite que determinadas sustancias ingresen al mercado sin una revisión regulatoria completa.

El secretario recordó que en octubre ordenó a la FDA revisar todas las declaraciones de estatus GRAS, un proceso que, de acuerdo con la periodista Ashley May de Axios, es utilizado por las empresas para certificar por cuenta propia que un ingrediente es seguro para el consumo.

No se anticipan regulaciones automáticas

Kennedy aclaró que responder a la petición no implica necesariamente imponer nuevas regulaciones a los alimentos ultraprocesados. Señaló que el objetivo principal de su gestión es que los consumidores comprendan qué están adquiriendo, más que dictar prohibiciones o cambios regulatorios inmediatos.

Subrayó que su prioridad es asegurar que exista información suficiente para que el público pueda tomar decisiones con base en datos claros y comprensibles.