Rubio sobre Irán: "Es complicado" negociar con "clérigos chiítas radicales"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio / Mandel Ngan. AFP

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio subrayó este domingo el desafío que supone negociar con la República Islámica de Irán debido a la "teología pura" que impulsa su toma de decisiones.

"Estamos tratando con clérigos chiíes radicales y con gente que toma decisiones geopolíticas basándose en la teología pura", dijo Rubio a los periodistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra anualmente en Alemania.

"Es algo complicado. Nadie ha sido capaz de llegar a un acuerdo con Irán, pero vamos a intentarlo", añadió.

En referencia al requisito constitucional de que la presidencia emprenda una guerra con la aprobación del Congreso, Rubio afirmó que "siempre cumpliremos con las leyes aplicables de Estados Unidos en términos de involucrar al Congreso en cualquier decisión, pero ahora mismo no estamos hablando de nada de eso".

"Estamos posicionados en la región por una sencilla razón... entendemos que podría haber amenazas a nuestras fuerzas en la región; las hemos visto amenazadas en el pasado, y queremos asegurarnos de que tenemos capacidad suficiente para defenderlas, si Dios no lo quiera".

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid (Yesh Atid), declaró el lunes a JNS que el régimen islámico está "dando largas y engañando como siempre hace, y esto no es para que Israel responda".

Estados Unidos "tomó la iniciativa en el asunto, como debe ser, porque son la superpotencia-porque este es el compromiso que el presidente Trump ha expresado al mundo entero y a los manifestantes en Irán", dijo.

Lapid concluyó diciendo que "los estadounidenses no deberían -y no creo que lo hagan- tragarse esto... Creo que toda esta región no descansará hasta que nos deshagamos del régimen en Irán, y apoyemos a los manifestantes."

El ejército estadounidense ha estado acumulando fuerzas en Oriente Próximo mientras las tensiones entre Washington y Teherán han alcanzado niveles hirvientes.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo a los periodistas en Carolina del Norte que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar."

Mientras continúan las conversaciones con los iraníes, "ha llegado un poder tremendo [a la región del Golfo]. Una potencia adicional, como saben, un portaaviones [de guerra] adicional está saliendo", dijo el presidente.

El ejército estadounidense se está preparando para la posibilidad de operaciones sostenidas durante semanas contra la República Islámica si Trump da la orden de atacar, según citó Reuters a dos funcionarios estadounidenses.

El sábado, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, arrojó algo de luz sobre la breve visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos el 11 de febrero.

El diplomático dijo a la emisora israelí Canal 12 que en caso de que estalle una guerra con Irán, Jerusalén y Washington "ya están coordinados al 100%" militarmente.

En el caso de que se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Netanyahu quería "entregar nuestros mensajes significativos" a Trump en persona, dijo Danon.

Afirmó además que las diferencias entre las exigencias de Washington y la voluntad de Teherán de aceptarlas, "hasta donde yo sé", son demasiado grandes para una reconciliación.

"Me resulta difícil ver cómo [ambos] convergen. Porque también los iraníes, en lugar de ablandarse, están endureciendo sus posiciones", relató.

Y continuó diciendo que "hasta hoy el presidente Trump demostró que con todas las conversaciones y dudas tomó las decisiones correctas en Oriente Medio. Creo que esto también ocurrirá ahora. Y nos estamos preparando".

Mientras tanto, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha llegado a Ginebra antes de una segunda ronda de negociaciones con la administración Trump, dijo el lunes la televisión estatal iraní, según AFP.

Se espera que las conversaciones indirectas mediadas por Omán tengan lugar el martes, según el informe citado por los iraníes.

Al parecer, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, encabezan la delegación estadounidense.

El presidente del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo a JNS en la Knesset el lunes por la tarde que los iraníes "están fanfarroneando como fanfarroneaban antes".

"Creo que, incluso si se llega a un acuerdo con ellos, van a encontrar la manera de fanfarronear de nuevo, y volver al mismo comportamiento negativo como lo hicieron antes", continuó el político de la oposición.

"Nos encontramos en un momento histórico", afirmó el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. "Creo que el mundo necesita cooperar entre la comunidad internacional -liderada por Estados Unidos y los socios europeos y la propia región- para expulsar al régimen iraní y arreglar los próximos 50 años".

Si la administración Trump acepta un acuerdo "pequeño", dijo, "podemos tener un logro a corto plazo, pero eventualmente el problema se repetirá".

"Irán es un desafío global -es un desafío regional- y no es sólo una cuestión de la línea roja de Israel", según Gantz. "El Irán nuclear, y la forma en que Irán está respondiendo en diferentes áreas como en Europa, Ucrania o en otros lugares de Oriente Medio, tiene que molestar a más gente que sólo al propio Israel".

© JNS