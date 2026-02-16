Israel abre el registro de tierras de Judea y Samaria por primera vez desde 1967

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de febrero, 2026

El Gabinete israelí aprobó en su reunión semanal ordinaria del domingo la reanudación del registro de tierras en toda Judea y Samaria por primera vez desde la Guerra de los Seis Días de 1967, anunciaron en un comunicado conjunto los ministros de Defensa, Israel Katz, Justicia, Yariv Levin, y Finanzas, Bezalel Smotrich.

"La decisión significa, entre otras cosas, el registro en nombre del Estado de amplias zonas de Judea y Samaria que pertenecen al Estado", dijeron los tres ministros.

La medida permitirá "una clarificación transparente y en profundidad de los derechos", dijeron, señalando que el registro de la tierra ayudaría a poner fin a las disputas legales y facilitaría el desarrollo de la zona y las infraestructuras.

La decisión del Gabinete "constituye una respuesta adecuada a los procedimientos de asentamiento ilegal que la Autoridad Palestina está promoviendo en el Área C en violación de la ley y los acuerdos,", concluyeron los tres dirigentes.

La decisión del domingo se produjo después de que la semana pasada el Consejo de Ministros aprobara levantar la confidencialidad de los registros catastrales de la zona; cancelar las restricciones a la venta de tierras a no árabes; y abolir la necesidad de aprobación previa para las ventas.

El Movimiento Regavim, que ha estado a la vanguardia de la vigilancia de la construcción ilegal palestina en Judea y Samaria, acogió con satisfacción la última "decisión sionista histórica" del Gobierno para la zona.

"Bajo los auspicios del vacío por parte de Israel, la Autoridad Palestina comenzó a registrar terrenos ilegales", dijo la ONG. "Con la ayuda de gobiernos extranjeros, registró en el 'catastro palestino' más de 1,3 millones de dunams [130.000 hectáreas]", o aproximadamente 321.000 acres, añadió Regavim.

Regular el registro de tierras en Judea y Samaria "pone fin a una vergonzosa congelación de casi seis décadas que creó un grave vacío legal y administrativo y abrió la puerta a prolongadas disputas por la tierra, falsificación de documentos y incautaciones ilegales de tierras a gran escala,", dijo Regavim.

La semana pasada, la Autoridad Palestina denunció enérgicamente los movimientos de Israel en Judea y Samaria, según la agencia de noticias oficial WAFA de Ramala, criticándolos como un "intento de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas."

El jefe de la AP, Mahmud Abás, instó en un comunicado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a Estados Unidos a intervenir para detener las maniobras.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha liderado un impulso sin precedentes para ampliar el control de Judea y Samaria, aprobando unas 50.000 viviendas y más de 50 comunidades judías desde que volvió al poder en diciembre de 2022.

© JNS