Un tribunal de apelaciones le exige a la Administración Trump reanudar la financiación del proyecto del túnel Gateway

12 de febrero, 2026

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito permitió el jueves que entrara en vigor una directiva de un tribunal inferior que exige a la administración del presidente Donald Trump reanudar la financiación del proyecto del túnel Gateway, que conecta Nueva York y Nueva Jersey. El tribunal optó por no bloquear la orden, lo que permite, al menos por ahora, que el proyecto se reanude mientras continúa la demanda presentada por los dos estados gobernados por demócratas. Se espera que el tribunal de apelaciones vuelva a pronunciarse tras escuchar los argumentos orales a finales de este mes.

El Departamento de Transporte suspendió el otoño pasado el apoyo a la iniciativa de infraestructura de 16.000 millones de dólares, que contempla la construcción de dos nuevas vías ferroviarias bajo el río Hudson y su conexión con la estación Penn Station en la ciudad de Nueva York.

Funcionarios federales han sostenido que la pausa en la financiación forma parte de una revisión en curso sobre el cumplimiento del proyecto con las regulaciones federales. Según reportaron varios medios, el presidente Trump le dijo el mes pasado al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, que levantaría la suspensión si este accedía a cambiar el nombre tanto de Penn Station como del Aeropuerto Internacional Washington Dulles en su honor. “El recurso legal de la administración Trump para evitar financiar el Túnel Gateway ha expirado. Donald Trump necesita cumplir la ley y poner el proyecto nuevamente en marcha de inmediato”, publicó en redes sociales la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul.

Restablecimiento de la financiación

La jueza federal de distrito Jeannette Vargas ordenó la semana pasada a la administración restablecer la financiación después de que la Comisión de Desarrollo Gateway instruyera a los contratistas a detener los trabajos hasta que se reanudaran los fondos federales. Vargas, nombrada por el expresidente Joe Biden, dio la razón a Nueva York y Nueva Jersey al concluir que la suspensión de los fondos probablemente viola las normas federales y podría considerarse arbitraria y caprichosa.

Según la administración, cumplir con el fallo implicaría desembolsar de inmediato aproximadamente 200 millones de dólares. El Departamento de Justicia solicitó al Segundo Circuito que suspendiera la orden del tribunal inferior. “El gobierno se verá obligado a desembolsar esas sumas sin ningún mecanismo evidente para recuperarlas posteriormente si el gobierno prevalece en la apelación”, advirtió el DOJ en sus escritos judiciales.