La plataforma de redes sociales X sufre una grave interrupción

Publicado por Ben Whedon - Just The News 16 de febrero, 2026

La plataforma de medios sociales X parece estar caída este lunes, con decenas de miles de usuarios informando de dificultades para utilizar la aplicación.

Downdetector, un sitio web que rastrea las quejas de los usuarios y las posibles caídas, informó de un pico de casi 43.000 quejas activas antes de las 9 de la mañana del lunes.

X no parece haber hecho comentarios sobre la interrupción al cierre de esta edición y no indicó previamente ningún mantenimiento programado para la aplicación.

