Fin de la operación migratoria especial en Minneapolis: así continuará el trabajo del ICE en colaboración con las autoridades locales

Publicado por Santiago Ospital 12 de febrero, 2026

El zar de la frontera, Tom Homan, anunció que la operación federal antimigración en Minneapolis, Minnesota, "concluirá" pronto. "Minnesota ya no es tanto un estado santuario para los delincuentes", afirmó en una conferencia este jueves.

Hace una semana, el mismo había anunciado el retiro "inmediato" de 700 agentes. Retiro de agentes que "continuará durante la próxima semana", prometió el elegido de Donald Trump para "arreglar" la tensionada situación en Minnesota. En el momento de mayor presencia federal, llegó a haber más de 3.000 uniformados en las Ciudades Gemelas.

"La próxima semana, vamos a destinar a los agentes que están aquí en misión especial a sus zonas de origen o a otras del país donde se les necesite. Pero vamos a seguir aplicando la ley de inmigración", añadió.

La ciudad y el estado se convirtieron en el epicentro del debate nacional sobre la inmigración en los últimos meses, con crecientes operaciones migratorias tras la denuncia de un caso de corrupción en la comunidad somalí, protestas de ciudadanos en contra de las redadas e incluso la muerte de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti.

A finales de enero, Homan anunció su plan para rebajar las tensiones: una mezcla de colaboración con la ciudadanía y las autoridades locales, y una reducción de las botas en el terreno. "El presidente Trump y yo, junto con otros miembros de la Administración, hemos reconocido que se pueden y se deben realizar ciertas mejoras", dijo entonces. "Eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí".

El veterano del ICE, quien sirvió en cargos migratorios tanto con la primera Administración Trump como con las de Obama, aseguró este jueves que seguirá habiendo "presencia de personal", aunque "poca". Él mismo se quedará para supervisar las operaciones.

¿Una desescalada con un ojo en el Congreso? El anuncio de Homan se conoció horas antes de que el Senado votara sobre la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el cual opera el ICE. De no aprobarse, el Gobierno podría enfrentar un nuevo cierre el sábado.

​

​Demócratas y republicanos han estado intercambiando propuestas para financiar el DHS. Tanto la Administración como la oposición enviaron propuestas propias al Congreso. Ninguna, sin embargo, pareció inclinada a apoyar la del otro.

​

​El liderazgo demócrata envió una carta la semana pasada con cambios que querían ver en el ICE para aprobar un nuevo financiamiento. Las medidas incluyen desde restringir el uso de máscaras y obligar a llevar cámaras corporales hasta prohibir la entrada a propiedades privadas sin órdenes judiciales.



También exigieron que se permita a las autoridades locales y estatales investigar los casos de fuerza excesiva, reclamo que surge tras la crítica de las autoridades de Minneapolis que aseguraron habían sido excluidas de las investigaciones por la muerte de los dos manifestantes.

Coordinación para los arrestos en prisión



El gobernador de Minnesota, Tim Walz, festejó la noticia: "El largo camino hacia la recuperación comienza ahora", escribió en redes sociales. "El impacto en nuestra economía, nuestras escuelas y la vida de las personas no se revertirá de la noche a la mañana. Ese trabajo comienza hoy".

Homan le dedicó unas palabras al demócrata, reconociendo que aunque no estaba "de acuerdo con todo", agradecía "el apoyo que el gobernador brinda a las agencias estatales que coordinan con nosotros".

Como parte de este nuevo acercamiento, el zar fronterizo destacó que el estado permitirá que las cárceles de los condados puedan notificar sobre el estatus migratorio de un arrestado. "Ahora tenemos la capacidad de arrestar a los extranjeros delincuentes en la seguridad de las cárceles de todo el estado en el momento en que son puestos en libertad", sostuvo.

El puñado de agentes será distribuido "estratégicamente", aseguró, para poder llegar rápidamente a las prisiones que notifiquen un caso de interés. Parte del acuerdo establece que los detenidos deberán ser puestos en libertad en los plazos establecidos normalmente, en ningún caso extendiéndolos para que llegue el ICE.

"No estamos pidiendo a las fuerzas del orden locales que actúen como oficina de inmigración", insistió Homan antes de enumerar una serie de cambios implementados desde su llegada, como el uso de cámaras corporales y una política de "tolerancia cero con las malas conductas".

"Además, el personal del Gobierno federal asignado para llevar a cabo investigaciones criminales sobre los agitadores, así como el personal asignado aquí para las investigaciones de fraude, permanecerán en sus puestos hasta que el trabajo esté terminado", aseguró también.

El alcalde Frey: "Creyeron que podían doblegarnos"

El alcalde Jacob Frey celebró la noticia en redes sociales, manteniendo su perfil crítico con el Gobierno. Frey fue uno de los críticos más acérrimos de las operaciones, llegando incluso a decir al ICE: "¡Lárgate a la m** de nuestra ciudad!".

Aunque luego habló directamente con Trump -"agradezco la conversación"-, tras el anuncio de la retirada retomó el tono combativo:

"Creyeron que podían doblegarnos, pero el amor al prójimo y la determinación de perseverar pueden sobrevivir a una ocupación. Estos patriotas de Minneapolis están demostrando que no se trata solo de resistencia: apoyar a nuestros vecinos es profundamente estadounidense".

Frey describió la operación, bautizada Operation Metro Surge por el Gobierno, como "catastrófica" para vecinos y negocios. Al igual que el gobernador, el alcalde sostuvo que había llegado el momento de "una gran recuperación".

"Demostraremos el mismo compromiso con nuestros residentes inmigrantes y la misma perseverancia en esta reapertura, y espero que todo el país nos apoye en el futuro", prometió.