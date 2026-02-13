Puerto Rico: la gobernadora aprueba una ley que reconoce al concebido como ser humano

Publicado por Carlos Dominguez 13 de febrero, 2026

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, anunció este jueves la aprobación de una medida legislativa que clasifica como asesinato la muerte de un ser concebido. De acuerdo con la ley, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

La iniciativa forma parte del Proyecto del Senado 923, una propuesta que modifica el Código Penal de Puerto Rico para incluir explícitamente al concebido dentro de la definición de "ser humano" a efectos de los delitos de homicidio y asesinato.

"Mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales"

La nueva legislación modifica el Artículo 92 del Código Penal con el fin de complementar la Ley 166‑2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane. Esta norma establece, entre otros aspectos, que constituye asesinato en primer grado causar intencional y conscientemente la muerte de una mujer embarazada, lo que incluye también la pérdida del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero.

Según el comunicado oficial, el propósito es "mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano" en el marco del Código Penal, específicamente para dos incisos del Artículo 93 relacionados con el asesinato.