Un juez federal bloquea el intento del Pentágono de sancionar al senador demócrata Mark Kelly

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de febrero, 2026

El juez federal de distrito Richard Leon bloqueó este jueves el intento del Pentágono de reprender formalmente al senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, y reducir su rango de retiro tras la difusión de un video en el que, tanto él como varios de sus colegas, instaron a los miembros del servicio a rechazar órdenes ilegales. El juez federal reconoció que el personal en servicio activo opera bajo protecciones más limitadas de la Primera Enmienda para preservar la disciplina militar. Sin embargo, subrayó que ningún tribunal ha aplicado ese criterio a militares retirados y señaló que no sería el primero en hacerlo.

“Este Tribunal tiene todo lo necesario para concluir que los demandados han pisoteado las libertades de la Primera Enmienda del senador Kelly y han amenazado las libertades constitucionales de millones de militares retirados”, escribió Leon en su fallo. Al citar una letra de Bob Dylan, el juez, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush, añadió: “No necesitas a un meteorólogo para saber hacia dónde sopla el viento. Como mínimo, nuestros veteranos retirados merecen más respeto de su Gobierno, ¡y nuestra Constitución exige que lo reciban!”.

La Administración Trump apelará la decisión

Asimismo, Leon concluyó que la respuesta del Pentágono al video de Kelly “claramente supera el umbral” para considerarse una represalia y podría disuadir a otros veteranos de participar en el debate público. Citó un escrito presentado por 41 oficiales retirados en calidad de amici curiae, en el que se afirma que algunos veteranos están evitando el debate público por temor a represalias del Gobierno, calificando esa situación como “un desarrollo preocupante en un país libre”. El juez ordenó a ambas partes presentar un informe conjunto sobre el estado del caso en un plazo de 30 días, detallando los próximos pasos.

Kelly, capitán retirado de la Marina, presentó la demanda el mes pasado luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara que el Pentágono había iniciado un proceso para determinar su grado de retiro y emitido una carta formal de censura relacionada con el video revelado el pasado mes de noviembre. En ese video, otros cinco demócratas con experiencia en inteligencia o en el ámbito militar se unieron a Kelly para instar a las tropas a “rechazar órdenes ilegales”. Estos fueron el representante Jason Crow, de Colorado; los representantes Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, de Pensilvania; la representante Maggie Goodlander, de New Hampshire; y la senadora Elissa Slotkin, de Michigan.

El secretario de Defensa Pete Hegseth respondió al fallo de Leon a través de su cuenta oficial de X , donde comentó que la decisión será “apelada de inmediato” y agregó: “La sedición es sedición, ‘Capitán’”. El Pentágono remitió las preguntas sobre el fallo a la publicación de Hegseth, mientras que el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.