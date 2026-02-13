Karrin Taylor Robson, respaldada por Trump, suspendió su campaña para gobernadora de Arizona

Publicado por Joaquín Núñez 12 de febrero, 2026

Karrin Taylor Robson suspendió su campaña para gobernadora de Arizona. La empresaria de 61 años tenía el respaldo de Donald Trump y esperaba derrotar a la demócrata Katie Hobbs en noviembre. A través de un comunicado, aseguró que, de cara a una elección general que se perfila pareja, el Partido Republicano no podía permitirse unas primarias reñidas y costosas.

Robson, quien fue candidata a gobernadora en 2022 y miembro de la Junta de Regentes de Arizona entre 2017 y 2021, comunicó su decisión a través de sus redes sociales. Además de Trump, la republicana contaba con el apoyo del expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich; la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders; y el senador Pete Ricketts, entre otros.

En 2022, cuando no tuvo el respaldo de Trump, terminó segunda en las primarias republicanas a gobernador por detrás de Kari Lake, quien la venció con el 47% de los votos contra el 43%. Finalmente, Hobbs derrotó a Lake en las generales por apenas 0,67 puntos porcentuales, siendo la elección más reñida del estado en treinta años.

"Después de reflexionar profundamente, rezar y mantener muchas conversaciones con mi familia, he decidido suspender mi campaña para gobernador. Esta decisión no ha sido fácil. Amo profundamente a Arizona. Es el mejor estado de nuestro país y haría cualquier cosa para protegerlo del creciente radicalismo de la izquierda", escribió Robson.

"No podemos permitirnos unas primarias republicanas divisivas que agoten los recursos y se conviertan en meses de ataques internos al partido. Eso solo debilita nuestra causa conservadora y le da a la izquierda exactamente lo que quiere: un Partido Republicano fracturado de cara a noviembre. Con tanto en juego en 2026, no estoy dispuesto a contribuir a ese resultado. Aunque me retiro de esta carrera, no me retiro de la lucha por el futuro de Arizona", añadió.

Si bien Trump respaldó inicialmente la candidatura de Robson, en abril del 2025 también decidió respaldar al congresista Andy Biggs, quien ahora se posiciona como el favorito a quedarse con la nominación republicana en Arizona.

"Me gusta mucho Karrin Taylor Robson, de Arizona, y cuando me pidió que la respaldara, al no haber ningún otro candidato, lo hice y me alegré de hacerlo. Cuando Andy Biggs decidió presentarse a gobernador, de forma bastante inesperada, tuve un problema: dos candidatos fantásticos, dos personas estupendas, dos campeones maravillosos, y por lo tanto es un gran honor para mí DAR MI APOYO TOTAL Y ABSOLUTO A AMBOS. Ninguno de los dos te decepcionará. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Sin embargo, Robson no respaldó abiertamente ni a Biggs ni al congresista David Schweikert, quien también está en la contienda. En cambio, llamó a los votantes a "mantenerse comprometidos, involucrados y enfocados en la misión que tienen por delante".