Chris Wright llega a Caracas y se reúne con Delcy Rodríguez para "transformar Venezuela" con una agenda energética bilateral

Publicado por Virginia Martínez 11 de febrero, 2026

Este miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el objetivo de establecer una agenda energética orientada a una cooperación a largo plazo entre ambos países.

Tras el encuentro, Wright aseguró que el presidente Donald Trump está “apasionadamente comprometido” con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela y con llevar “comercio, paz, prosperidad, empleo y oportunidades al pueblo venezolano”.

La visita tiene un peso político inusual. Wright es el funcionario estadounidense de más alto rango en viajar a Venezuela desde la intervención militar del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Además, se trata del segundo enviado de alto nivel de la Administración Trump en menos de un mes, luego de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe.

Un giro tras años de ruptura Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, aunque ambas partes avanzan en un proceso de reanudación de contacto. La reunión se da en un contexto de presión directa de Washington sobre el régimen venezolano, tras la caída de Nicolás Maduro.

Este acercamiento coincide con el inicio del levantamiento de sanciones por parte de la administración Trump, con el objetivo de permitir que empresas extranjeras operen en Venezuela y contribuyan a la recuperación de su principal industria. El cambio se produce luego de la promulgación, el mes pasado, de una ley venezolana que abrió el sector petrolero a la inversión privada, revirtiendo uno de los principios del movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

La energía como punto de partida

Rodríguez indicó que el diálogo estuvo enfocado en el establecimiento de una asociación productiva a largo plazo, destinada a desarrollar una agenda energética beneficiosa para ambos países.

Wright, por su parte, sostuvo que existe margen para incrementar de forma significativa la producción de petróleo y gas natural en Venezuela, con el objetivo de elevar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de la población.

El estado de la industria petrolera

Antes de viajar, Wright afirmó que PDVSA era una empresa altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, pero que ha dejado de serlo desde hace bastante tiempo, en referencia al deterioro de la industria energética venezolana.

Recorrido por instalaciones clave

El secretario llegó a Venezuela la mañana del miércoles desde Washington y según su despacho, tiene previsto visitar campos e instalaciones petroleras, entre ellas la Central de Procesamiento de Petroindependencia, en Monagas, y el mejorador de Petropiar, en Barcelona.