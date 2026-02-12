Trump desmiente al presidente de la NGA y afirma que invitó a casi todos los gobernadores demócratas a cenar a la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 11 de febrero, 2026

Donald Trump desmintió a la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA). A través de su cuenta de Truth Social, el presidente aseguró que en realidad invitó a casi todos los gobernadores demócratas a la tradicional cena en la Casa Blanca, aunque reconoció que espera que muchos no asistan. El encuentro todavía está previsto para el próximo 20 de febrero.

Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma y presidente de la NGA, afirmó en una carta que la organización no patrocinaría la reunión y tampoco brindaría recursos para ayudar con el transporte para la actividad. La decisión llegó luego de que trascendiera que Trump había decidido no invitar a ningún gobernador demócrata.

Tras la misiva de Stitt, 18 gobernadores demócratas firmaron un comunicado conjunto en el que declinaron asistir a los eventos organizados por la Casa Blanca para los gobernadores.

"Si es cierto que no todos los gobernadores están invitados a estos eventos, que históricamente han sido oportunidades productivas y bipartidistas de colaboración, no asistiremos a la cena de la Casa Blanca este año. Los gobernadores demócratas se mantienen unidos y nunca cesarán de luchar para proteger y mejorar la vida de los habitantes de nuestros estados”, se lee en la carta.

"¡Eso es falso!"

Sin embargo, el presidente desmintió la información y afirmó que todos fueron invitados, con las excepciones de Jared Polis, gobernador de Colorado, y Wes Moore, gobernador de Maryland.

"El gobernador republicano del gran estado de Oklahoma, en el que gané en los 77 condados por tercera vez (¡el único que lo ha conseguido!), afirmó erróneamente mi postura en la exclusiva cena y reunión anual de gobernadores en la Casa Blanca: 'La Casa Blanca tiene la intención de limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios, prevista para el 20 de febrero, solo a los gobernadores republicanos'. ¡Eso es falso! Las invitaciones se enviaron a TODOS los gobernadores, excepto a dos, que considero que no merecen estar allí", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Stitt, quien nunca se mostró muy cercano a Trump, fue el primer gobernador en ejercicio en respaldar la candidatura de Ron DeSantis para presidente en 2024.

Sobre Polis y Moore, Trump aclaró que el gobernador de Colorado había "encarcelado injustamente en régimen de aislamiento a una mujer de 73 años enferma de cáncer", haciendo referencia a Tina Marie Peters. En cuanto al gobernador de Maryland, quien decidió no asistir a la cena de 2025, lo describió como un "malhablado" que mintió sobre sus "medallas militares" y agregó que está haciendo "un trabajo terrible en la reconstrucción del puente Francis Scott Key".

"Así que, como es habitual en él, ¡Stitt se equivocó! Las invitaciones se enviaron a todos los demás gobernadores, demócratas y republicanos. Espero ver a los gobernadores republicanos y a algunos de los gobernadores demócratas que merecían ser invitados, pero la mayoría de los cuales no asistirán. ¡Gracias por su atención a este asunto!", sentenció el presidente.

Por lo tanto, la cena entre Trump y los gobernadores sigue en pie para el 20 de febrero, a la espera de ver quiénes decidirán asistir.