Trump ordena al Pentágono comprar electricidad de fuentes carboníferas

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump dio nuevos pasos destinados a consolidar la energía generada a partir del carbón en el país este miércoles, al ordenar al Pentágono asegurar la electricidad proveniente de plantas carboníferas y anunciar nuevos fondos para modernizar varias instalaciones. En el marco del plan, Trump instruyó al secretario de Defensa Pete Hegseth a negociar acuerdos que permitan al Ejército comprar electricidad producida por plantas de carbón para respaldar operaciones de defensa. La directiva pide a la oficina de instalaciones energéticas del Pentágono que busque contratos a largo plazo diseñados para garantizar una demanda constante y mayor previsibilidad financiera para los productores de carbón.

“Firmaré una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Guerra a trabajar directamente con las plantas de carbón en los nuevos acuerdos de compra de energía, asegurando que tengamos un suministro eléctrico más confiable y una red más fuerte y resiliente, y ahora vamos a comprar mucho carbón a través del Ejército”, dijo Trump durante declaraciones en el Salón Este de la Casa Blanca. Según la orden, las fuerzas armadas “deberán procurar adquirir energía de la flota de generación a carbón de Estados Unidos” mediante acuerdos de compra a largo plazo.

Trump elogió el carbón como la fuente de energía “más confiable y segura” y sostuvo que las iniciativas de su administración aumentarán la producción, reducirán los costos de la electricidad y garantizarán un suministro estable para industrias vinculadas a la seguridad nacional. “La generación de energía a carbón ha aumentado casi un 15% en mi primer año, y ese número será de aproximadamente 25% o 30% el próximo año”, afirmó Trump. “Más carbón significa menor costo y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses y, francamente, en el bolsillo de Estados Unidos. Eso no está mal”, agregó.

Minería y generación eléctrica basada en carbón

Además de la directiva al Pentágono, Trump destacó el respaldo federal a plantas de carbón en Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky. El Departamento de Energía anunció que destinará 175 millones de dólares a seis plantas, incluyendo inversiones destinadas a prolongar su vida útil.

El mismo día del anuncio de Trump, la Autoridad del Valle de Tennessee —una empresa de servicios públicos propiedad del gobierno federal que atiende partes de siete estados— decidió posponer indefinidamente el retiro de dos plantas de carbón que estaban programadas para cerrar en 2026 y 2028.

Las medidas representan el más reciente esfuerzo de Trump por fortalecer tanto la minería como la generación eléctrica basada en carbón. Si bien el papel del carbón en la producción de electricidad en Estados Unidos había disminuido en los últimos años, cambios de política desde Washington y el creciente consumo eléctrico —impulsado en parte por las necesidades energéticas de la industria de la inteligencia artificial— han modificado esa tendencia.