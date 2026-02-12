Las universidades estadounidenses recibieron $1.100 millones de Qatar y 285 millones de Arabia Saudita en 2025, según el Departamento de Educación

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de febrero, 2026

Las escuelas y universidades estadounidenses recibieron más de $1.100 millones de Qatar y más de $285 millones de Arabia Saudí en 2025, según los nuevos datos que el Departamento de Educación de EEUU ha hecho públicos este miércoles.

El departamento muestra esos datos en un portal, que antes llegaba hasta el comienzo de 2025 y ahora incluye información sobre $5.200 millones más en financiación exterior.

"Gracias al nuevo portal de rendición de cuentas de la Administración Trump, el pueblo estadounidense tiene una visibilidad sin precedentes de los dólares extranjeros que fluyen hacia nuestras escuelas y universidades -incluida la financiación de países y entidades que están involucrados en actividades que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos", declaró Linda McMahon, secretaria de Educación de Estados Unidos.

"Esto marca una nueva era de transparencia para el pueblo estadounidense y de cumplimiento simplificado para las escuelas y universidades, haciendo más fácil que nunca para las instituciones cumplir con sus obligaciones legales", dijo. "Esta transparencia es esencial no sólo para preservar la integridad de la investigación académica, sino también para garantizar la seguridad y la resistencia de nuestra nación".

El portal del Departamento de Educación detalla ahora $67.600 millones en financiación, basada en 124.180 transacciones a 555 instituciones educativas.

Qatar, que aportó $7.700 millones a las universidades estadounidenses, encabezó la lista de países, seguido por China ($6.400 millones), Alemania ($4.700 millones), Inglaterra ($4.300 millones), Arabia Saudita ($4.200 millones), Canadá ($4.100 millones), Suiza ($3.800 millones), Japón ($3.700 millones), el Reino Unido ($2.000 millones) y Francia ($1.900 millones).

La Universidad de Cornell fue el principal beneficiario de la financiación qatarí, recibiendo $2.300 millones, o casi el 30% de toda la financiación de los estados del Golfo a las escuelas estadounidenses.

Otras instituciones que recibieron una parte importante de las 1.260 transacciones de Qatar fueron la Universidad Carnegie Mellon ($2.000 millones), la Universidad de Georgetown y la Universidad Texas A&M ($1.000 millones cada una), la Universidad Northwestern ($766,1 millones), la Universidad Commonwealth de Virginia ($383 millones), la Universidad de Harvard ($4,16 millones), el Colegio Comunitario de Houston ($30,2 millones), la Universidad Xavier de Luisiana ($19,5 millones) y la Universidad de Colorado en Denver ($17,6 millones).

La Universidad Estatal de Pensilvania recibió la mayor financiación saudí ($201 millones), seguida de la Universidad George Washington ($176,7 millones), el Instituto Tecnológico de Massachusetts ($135,2 millones), la Universidad Estatal de Arizona ($131,5 millones), la Universidad George Mason ($129,5 millones) y la Universidad del Sur de California ($125,2 millones).

Los siguientes principales receptores de fondos saudíes, por debajo de $100 millones, fueron Harvard ($94,4 millones), la Universidad de Stanford ($90,2 millones), la Universidad de Colorado Boulder ($89,2 millones) y la Universidad Tufts ($84,6 millones).

Según los datos del Departamento de Educación, las universidades estadounidenses recibieron $1.790 millones de los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales $469,9 millones fueron para la Universidad de Colorado en Boulder, seguida por la Universidad de Nueva York ($197,1 millones), el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas ($152,1 millones), Harvard ($131,2 millones) y el MIT ($109,5 millones).

Israel destinó casi $464 millones a universidades estadounidenses, incluidos $52,3 millones para la Universidad Brigham Young, seguido por $21,6 millones para la Universidad Johns Hopkins ($21,6 millones), la Universidad de Virginia ($20,8 millones), la Universidad de California en San Diego ($18,7 millones), la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón ($18,1 millones), la Universidad del Sur de California ($16,6 millones) y la Universidad de Harvard ($16,3 millones).

El Estado judío también financió la Universidad de California en San Francisco ($13,7 millones), Northwestern ($13,6 millones) y la Universidad de Minnesota Twin Cities ($12,7 millones).

Las escuelas estadounidenses también recibieron fondos de Egipto ($179 millones), Turquía ($83 millones), Jordania (casi $68 millones), Líbano (casi $31 millones) y Siria ($2,6 millones).

El Departamento de Educación señaló que el “Estado de Palestina” aportó $7.043.000 a universidades estadounidenses, que los “territorios palestinos” pagaron $3.335.899 a instituciones de EEUU y que el “territorio palestino ocupado” entregó $1,8 millones a escuelas estadounidenses. Estados Unidos no reconoce un Estado palestino. (JNS solicitó comentarios al departamento).

La financiación proveniente del “Estado” palestino se destinó a la Universidad de Indiana de Pensilvania ($6,4 millones) y a la Universidad Brown ($643.000), mientras que los “territorios palestinos” financiaron a la Universidad de Harvard ($1,6 millones), la Universidad de Indiana de Pensilvania ($1,5 millones) y el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (casi $286.000).

El territorio palestino "ocupado" entregó la totalidad de $1,8 millones a la Universidad Indiana de Pensilvania, según el Departamento de Educación.

© JNS