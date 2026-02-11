Pam Bondi confronta a los demócratas por los archivos Epstein y los acusa de atacar al presidente: “Esto es ridículo"

Publicado por Sabrina Martin 11 de febrero, 2026

La fiscal general Pam Bondi compareció este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en una audiencia que rápidamente derivó en múltiples enfrentamientos con legisladores demócratas por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, mientras el Congreso enfrenta la posibilidad de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El intercambio ocurrió luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) publicara a finales del mes pasado un nuevo lote de documentos con fuertes redacciones. A comienzos de esta semana, congresistas revisaron versiones no censuradas, lo que generó nuevas preguntas sobre el proceso. La audiencia se desarrolló además bajo la presión de la fecha límite del 13 de febrero para evitar un cierre del DHS.

Advertencia de cierre del DHS

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que su bancada no respaldará una resolución de corto plazo para financiar el DHS. Afirmó que los republicanos no han tomado en serio las negociaciones y señaló que su partido no apoyará una extensión que mantenga el statu quo.

Cruce con Pramila Jayapal

La representante Pramila Jayapal utilizó su tiempo para cuestionar al DOJ por proteger la identidad de presuntos asociados de Epstein mientras, según dijo, se divulgaron nombres o datos de víctimas que debían ser protegidos por ley. Jayapal pidió a 11 víctimas presentes que se pusieran de pie y señaló que todas levantaron la mano al indicar que no se habían reunido con el DOJ.

Cuando solicitó a Bondi que se dirigiera a ellas y ofreciera una disculpa, la fiscal general rechazó la petición y calificó el planteamiento como “teatralidad”.

Más enfrentamientos

La tensión aumentó cuando Jamie Raskin pidió al presidente del Comité, Jim Jordan, que devolviera el tiempo a Jerry Nadler para continuar con sus preguntas. Bondi reaccionó de inmediato y calificó a Raskin como un “abogado acabado y perdedor, ni siquiera un abogado”.

Luego se dirigió a Nadler y recordó que en el pasado sostuvo que el presidente había conspirado y buscado injerencia extranjera en las elecciones de 2016. Señaló que el fiscal especial Robert Mueller no encontró pruebas de ello y le preguntó si había ofrecido una disculpa al presidente Trump.

“Deberíais disculparte. Te sientas aquí y atacas al presidente, y no voy a permitirlo”, afirmó Bondi. Añadió que, durante los últimos cuatro años, ninguno de los demócratas cuestionó al entonces fiscal general Merrick Garland sobre el caso Epstein.

Por su parte, el representante Ted Lieu acusó a Bondi de mentir bajo juramento al asegurar que no existen pruebas contra Trump en los archivos. Mostró imágenes y un video en los que Trump aparece junto a Epstein y citó un documento con acusaciones no verificadas.

Bondi respondió que esas alegaciones ya fueron investigadas y no se consideraron fundamentadas, como ha indicado previamente el Departamento de Justicia. La fiscal general rechazó el tono de los cuestionamientos y acusó a los demócratas de atacar al presidente.

“Esto es ridículo. Están intentando desviar la atención de todas las grandes cosas que Donald Trump ha hecho. No hay pruebas de que Donald Trump haya cometido un delito”, afirmó.