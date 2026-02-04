Tom Homan, zar de la frontera, anuncia el retiro "inmediato" de 700 agentes migratorios de Minneapolis

Publicado por Diane Hernández 4 de febrero, 2026

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, anunció este miércoles el retiro "inmediato" de 700 agentes federales de migraciones desplegados en Minneapolis, tras varias semanas de tensión en la ciudad a raíz de operativos migratorios y de la muerte de dos manifestantes en incidentes con fuerzas federales.

Homan, enviado especial del presidente Donald Trump, informó de la decisión durante una rueda de prensa en la que señaló que la medida responde a una mejor coordinación con las autoridades locales y a una menor necesidad de presencia federal en la ciudad, ubicada en el estado de Minnesota.

El funcionario evitó precisar si el repliegue alcanzará únicamente a Minneapolis o se extenderá al resto del estado.

Menos agentes, pero continuidad de la política migratoria

El anuncio se produce tras semanas de protestas y manifestaciones contra las redadas migratorias ordenadas por la Casa Blanca, que incluyeron el despliegue de miles de agentes federales -algunos armados y con el rostro cubierto- como parte de la estrategia del segundo mandato de Trump para endurecer el control migratorio.

Pese al retiro parcial, Homan subrayó que los operativos han arrojado resultados "significativos". Según cifras oficiales difundidas por el propio enviado, las acciones en Minnesota derivaron en 139 detenciones por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por presunta pertenencia a pandillas.