Trump y Netanyahu terminaron su reunión en la Casa Blanca sin acuerdo sobre avanzar con Irán

Los líderes no se mostraron juntos en cámara y tampoco brindaron declaraciones ante los periodistas.

Netanyahu y Trump en diciembre de 2025/ Jim Watson

Netanyahu y Trump en diciembre de 2025/ Jim WatsonAFP

Joaquín Núñez
Publicado por
Joaquín Núñez

Donald Trump se reunió con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. El encuentro duró dos horas y media y finalizó sin ningún acuerdo sobre cómo avanzar con Irán, que todavía se encuentra revolucionado tras semanas de protestas y estimaciones que llegan a los 36.000 muertos. 

A diferencias de las visitas anteriores del primer ministro de Israel a Estados Unidos, en las que se mostró junto al presidente Trump frente a las cámaras y respondieron preguntas de la prensa, esta vez la estrategia fue otra. Los líderes no se mostraron juntos en cámara y tampoco brindaron declaraciones ante los periodistas. 

En cuanto al republicano, se expresó sobre el encuentro en su cuenta de Truth Social, donde lo describió como "muy positivo". 

"Acabo de terminar mi reunión con el primer ministro Netanyahu, de Israel, y varios de sus representantes. Ha sido una reunión muy positiva, la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva, salvo que he insistido en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si es posible, le he comunicado al primer ministro que esa sería la opción preferible. Si no es posible, tendremos que esperar a ver cuál es el resultado. La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo y se vio afectado por el 'Martillo de Medianoche', lo que no le salió bien", publicó el presidente. 

"Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables. Además, hablamos del enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general. Realmente hay PAZ en Medio Oriente. ¡Gracias por su atención a este asunto!", añadió.

Previamente, el primer ministro de Israel se había reunido con parte del equipo diplomático de Trump, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner

Minutos después de la reunión, Netanyahu abandonó la Casa Blanca y fue fotografiado dentro de su auto por los reporteros allí presentes. Fue el séptimo encuentro entre ambos desde que Trump regresara a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025. 

