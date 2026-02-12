Prohíben a un atleta ucraniano participar en los Juegos Olímpicos de Invierno por usar un casco en homenaje a las víctimas de la invasión rusa

Publicado por Williams Perdomo 12 de febrero, 2026

El Comité Olímpico Internacional (COI) retiró de la competición de los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 al ucraniano Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país y competidor de skeleton. La decisión se tomó luego de que el ucraniano no renunciara en la competición al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la invasión de su país.

El Comité Olímpico Internacional afirmó que Heraskevych no había "cumplido las directrices del COI para la expresión de los atletas".

El COI dijo en un comunicado: "(La decisión) fue tomada por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) basándose en el hecho de que el casco que pretendía usar no cumplía con las reglas".

Entre tanto, Heraskevych, desafiante, publicó en X: "Este es el precio de nuestra dignidad", junto a una foto de su casco. Heraskevych tiene la opción de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero el TAS dijo a la AFP que no ha tenido noticias suyas.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió con Heraskevych el jueves temprano en un último intento por persuadirlo de que cambie de opinión antes de que comience su competencia.

Coventry, ex medallista de oro olímpico en natación, estaba llorando después de la reunión, según imágenes de video.

"No le estaba hablando en esa sala como presidente, le estaba hablando como atleta", dijo.