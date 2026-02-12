El memorándum estratégico del FBI sobre la violencia electoral plantea dudas sobre el doble rasero entre los disturbios del 6-J y los de BLM

Publicado por Just The News / Steven Richards 12 de febrero, 2026

Cuando el FBI se preparó en vísperas de las elecciones presidenciales de 2020 para posibles actos de violencia en caso de unos comicios disputados, no hizo distinción entre grupos de izquierda y derecha cuando recomendó procesamientos para disuadir de actividades ilegales.

Sin embargo, meses después, había una disparidad en la forma en que el FBI, el Departamento de Justicia y los fiscales locales trataban la actividad ilegal durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en comparación con las protestas del verano de 2020 Black Lives Matter.

Un memo del FBI publicado por Just the News a principios de esta semana muestra que la oficina del FBI en Boston dirigió un ejercicio de simulación y recopiló información de fuentes abiertas sobre el potencial de violencia tanto de anarquistas de izquierdas como de extremistas de derechas. Se recomendó confiar en informantes encubiertos y enjuiciamientos agresivos por delitos menores para vigilar a los grupos potencialmente violentos y disuadirlos.

El 90% de los manifestantes de BLM de 2020 no fueron encarcelados, pero el 84,6% de los alborotadores del 6-J fueron condenados

El documento plantea nuevas preguntas a los investigadores del Congreso sobre por qué la oficina no hizo caso a sus propias advertencias antes de los disturbios del Capitolio y si proporciona más pruebas de que hubo un doble rasero en los procesamientos federales.

Los medios de comunicación han informado durante años sobre el hecho de que la gran mayoría de los casos contra manifestantes que infringieron la ley durante el ardiente y violento verano de 2020 fueron desestimados, especialmente por las localidades.Un análisis de 2021 de The Guardian descubrió que esto ocurrió en cerca del 90% de los casos en una docena de jurisdicciones estadounidenses que vivieron protestas.

En Houston, uno de los epicentros de las protestas en Texas, se retiraron cerca del 93% de todos los cargos presentados, The Guardian informó. Y ello a pesar de que los manifestantesbloquearon una carretera federal, lanzaron objetos a los agentes de policía y dañaron edificios. Ocho agentes también resultaron heridos. En Filadelfia, donde los manifestantes destrozaron escaparates, saquearon tiendas e incendiaron coches de policía, al menos el 95% de las detenciones se saldaron con no procesamientos o retirada de cargos.

Muchos de estos casos fueron tramitados por fiscales locales. En los más de 300 casos federales abiertos contra los implicados en las protestas, menos de la mitad se declararon culpables o fueron condenados en juicio, según Associated Press.

Por el contrario, más de 1.500 personas fueron detenidas en relación con los disturbios del Capitolio, con un total de 1.270 condenas, lo que supone alrededor del 80% de los casos, en vísperas del amplio indulto del presidente Donald Trump el año pasado. Eso supone alrededor del 86%.

Los fiscales federales también utilizaron un controvertido estatuto que les permitió procesar a algunos de los que fueron acusados de obstruir un procedimiento oficial por interrumpir la certificación electoral del Congreso del 6 de enero. El estatuto también se utilizó en algunos de los cargos presentados contra el presidente Trump por el abogado especial Jack Smith en su caso en el que argumentaba que Trump era directamente responsable de la violencia de ese día.

Esa interpretación del estatuto, que los republicanos señalaban a menudo como prueba del doble rasero de las acusaciones agresivas, fue finalmente derribada por el Tribunal Supremo en junio de 2024. El alto tribunal dictaminó que la ley sólo se aplicaba cuando un acusado impedía el uso de"registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial".

El desequilibrio erosiona la confianza en la justicia



El ex agente especial del FBI y comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos durante la primera administración Trump, Mark Morgan, dijo a Just the News que incluso la percepción de un doble estándar en estos casos socava la fe en el sistema de justicia.

"Siempre que se percibe una apariencia de doble rasero, especialmente cuando se basa en cierta legitimidad, lo primero que ocurre inmediatamente es que la confianza del público en el sistema de justicia del país empieza a erosionarse", dijo Morgan al programa de televisión Sólo las noticias, sin ruido.

"Vimos, mientras las ciudades ardían, cómo los medios de comunicación y los políticos liberales decían: 'Oh, bueno, no os preocupéis, son protestas pacíficas en su mayoría', mientras las ciudades ardían hasta los cimientos detrás de ellos", dijo Morgan. La CNN y otras cadenas fueron atacadas por restar importancia a la actividad destructiva y violenta, mientras los telespectadores veían arder tiendas y edificios gubernamentales.

Incluso los propios agentes del FBI desplegados en el lugar de los disturbios del Capitolio consideraron que la agencia tenía un doble rasero en materia de justicia, y expresaron su preocupación en una revisión posterior a la acción por haberse convertido en"peones en una guerra política", según informó anteriormente Just the News.

Personas del FBI dicen que la oficina está "infectada de prejuicios políticos e ideología liberal"



Un informe obtenido por Just the News el año pasado mostraba que decenas de agentes y personal del FBI -muchos de ellos de la principal oficina de campo del FBI en Washington (WFO)- enviaron quejas anónimas al equipo de pos-acción detallando cómo los agentes fueron enviados a un escenario inseguro sin el equipo de seguridad adecuado o la capacidad de identificarse fácilmente como oficiales armados ante otras agencias policiales.

La queja más persistente era que la oficina se había infectado de prejuicios políticos e ideología liberal que trataban a los manifestantes de los disturbios del verano de 2020 Black Lives Matter de forma muy diferente a los detenidos tras el episodio del 6 de enero.

"El FBI debería dejar claro a su personal y al público que, a pesar de su evidente sesgo político, en última instancia sigue tomándose en serio su misión y sus prioridades", escribió un empleado en una mordaz crítica. "Debería investigar de forma igualitaria y agresiva las actividades delictivas independientemente de la raza, las afiliaciones políticas o las motivaciones percibidas de los delincuentes; y debería proteger de forma igualitaria y agresiva a todos los estadounidenses independientemente de la raza, las afiliaciones políticas o las motivaciones percibidas."

Muchos otros compartían quejas similares sobre el FBI, según muestra el informe.

El ex jefe de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Steven Sund, que dimitió a raíz de los disturbios del 6 de enero, dijo a Just the News que cuando se compara la respuesta a las protestas del verano de 2020 con la respuesta a los disturbios del 6 de enero, se muestra un evidente doble rasero.

"[El memorando del FBI] salió el 21 de agosto, ni siquiera dos meses después de que tuvieras los tres días de disturbios en la Casa Blanca, cerraron las operaciones de la Casa Blanca. Más gente, más agentes resultaron heridos entre el 30 de mayo y el 1 de junio en la Casa Blanca, 2020. Durante esta protesta, se hicieron más daños que el 6 de enero, y sin embargo ni un solo procesamiento," dijo Sund al podcast John Solomon Reports.

"Eso es estupefaciente", añadió.

© Just The News