El presidente de la FTC advierte a Apple News que podría violar las leyes de protección al consumidor con un supuesto sesgo izquierdista

Publicado por Misty Severi 12 de febrero, 2026

El presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson notificó el miércoles a Apple en una carta que la compañía podría estar violando las leyes de protección al consumidor al supuestamente asfixiar a las publicaciones conservadoras en su aplicación de noticias.

La carta llega después de que un estudio del Media Research Center descubriera que 440 de las 620 historias que aparecían en Apple News durante franjas horarias matinales de alto tráfico entre el 1 y el 31 de enero eran de medios de izquierdas, según el New York Post.

"Estos informes plantean serias dudas sobre si Apple News está actuando de acuerdo con sus términos de servicio y sus declaraciones a los consumidores", escribió Ferguson en la carta.

También instó al consejero delegado de Apple, Tim Cook, a"llevar a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones de servicio de Apple y garantizar que la selección de artículos por parte de Apple News es coherente con dichas condiciones y con las declaraciones hechas a los consumidores y, si no lo es, a tomar medidas correctivas rápidamente."

Ferguson señaló que Apple está obligada a cumplir con la Sección 5 de la Ley de la FTC, que "prohíbe actos o prácticas desleales o engañosas", incluyendo"tergiversaciones materiales y omisiones materiales".

"La Primera Enmienda protege el discurso de las grandes empresas tecnológicas", escribió Ferguson. "Pero la Primera Enmienda nunca ha extendido su protección a las tergiversaciones materiales hechas a los consumidores, ni inmuniza a los hablantes de la conducta que el Congreso ha considerado desleal en virtud de la Ley de la FTC, incluso si esa conducta implica el habla."

Misty Severi es reportera de noticias de Just The News.





