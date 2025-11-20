Trump sobre los demócratas que instaron a los militares a desobedecer órdenes: “Cada traidor debe ser arrestado”

Publicado por Williams Perdomo 20 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump pidió que se arreste a los demócratas que instaron a los militares a desobedecer órdenes. El republicano los tildó de “traidores” y sostuvo que los políticos deben dar el ejemplo.

“Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser ARRESTADO Y JUZGADO. No podemos permitir que sus palabras queden impunes; ¡¡¡No tendremos más país!!! ¡¡¡Hay que dar ejemplo!!!”, dijo Trump en un mensaje que escribió en Truth Social.

El vídeo de 60 segundos, titulado ‘No abandonen el barco’, contó con la participación de la senadora Elissa Slotkin de Michigan; el senador Mark Kelly de Arizona; los representantes Chris Deluzio y Chrissy Houlahan de Pensilvania; la representante Maggie Goodlander de Nuevo Hampshire; y el representante Jason Crow de Colorado.

Los seis, según recordó The New York Post, con experiencia en el ámbito militar o de la seguridad nacional.

“Queremos dirigirnos directamente a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Comunidad de Inteligencia. El pueblo estadounidense necesita que defiendas nuestras leyes y nuestra Constitución. No abandones el barco”, dijo Slotkin en su cuenta de X.

En ese sentido, Trump sostuvo que la acción de los demócratas “Se llama comportamiento sedicioso al más alto nivel”.