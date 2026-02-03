Elon Musk anunció la unificación de SpaceX y xAI, consolidando su creciente imperio tecnológico

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de febrero, 2026

Elon Musk anunció el lunes que SpaceX, su empresa aeroespacial y de comunicaciones satelitales, ha adquirido su compañía de inteligencia artificial xAI, consolidando aún más su creciente imperio tecnológico. En un comunicado publicado en el sitio web de SpaceX, el también dueño de X describió la operación como un paso clave para unificar varias de sus empresas bajo una sola visión. “SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso en (y fuera de) la Tierra, con IA, cohetes, internet basado en el espacio, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la principal plataforma mundial de información en tiempo real y libertad de expresión”, escribió.

La adquisición se suma a la decisión previa de Musk de fusionar xAI con la plataforma de redes sociales X en marzo del año pasado, una transacción que, según reportes, valoró a xAI en 80.000 millones de dólares y a X en 33.000 millones de dólares. La más reciente fusión se produce en medio de informes que señalan que SpaceX se estaría preparando para una posible oferta pública inicial más adelante este año. El anuncio se produce después de que SpaceX presentara recientemente una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones para obtener la aprobación necesaria para desplegar hasta un millón de satélites, una iniciativa que, según Reuters, estaría destinada a respaldar centros de datos en el espacio.

Musk, quien también es director ejecutivo de Tesla, ha enfatizado cada vez más el papel que, de acuerdo con su opinión, desempeñará el espacio en el futuro de la inteligencia artificial para satisfacer las enormes demandas de infraestructura de los sistemas avanzados de IA. “Los avances actuales en IA dependen de grandes centros de datos terrestres, que requieren enormes cantidades de energía y refrigeración. La demanda global de electricidad para la IA simplemente no puede ser satisfecha con soluciones terrestres, ni siquiera en el corto plazo, sin imponer dificultades a las comunidades y al medio ambiente”, expresó Musk en su comunicado.

Mirando a más largo plazo, sostuvo que trasladar la infraestructura de IA más allá de la Tierra es inevitable. “A largo plazo, la IA basada en el espacio es obviamente la única forma de escalar”, añadió.