La expresidente de Chile, contraria a Israel, nominada para ser la próxima secretaria general de la ONU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de febrero, 2026

Respaldado por México y Brasil, Gabriel Boric, presidente saliente de Chile, propuso a la expresidente chilena Michelle Bachelet, una dura crítica del Estado judío, para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas.

Boric, quien también es antiisraelí, hizo el anuncio el lunes. Es poco probable que José Antonio Kast, el político de derechas que asumirá la presidencia de Chile el mes que viene, propusiera a Bachelet, de 74 años, para el cargo.

Bachelet, que fue presidente de Brasil en dos ocasiones -de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018-, fue la primera directora de ONU Mujeres y ocupó el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Fue una frecuente crítica del Estado judío, que rompió lazos con su oficina en 2020 por su decisión de aplicar una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ordenaba la publicación de una lista negra de empresas con negocios en Judea y Samaria y en Jerusalén oriental.

Según U.N. Watch, Bachelet emitió 14 comentarios sobre Israel, más que cualquier otro país democrático. Hizo el mismo número de declaraciones sobre Siria y menos sobre Irán, según el organismo de control.

Bachelet utilizó sus últimas horas en el cargo para denunciar a Israel por denegar visados a su personal. Ignoró los comentarios antisemitas realizados por un miembro de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos sobre el conflicto palestino-israelí, por los que el comisionado se disculpó posteriormente.

Las Naciones Unidas nunca han tenido a una mujer como secretaria general. Las otras candidatas son Rebeca Grynspan, de Costa Rica, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; la secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

El argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, también ha sido nominado.

América Latina es la siguiente en la tradicional rotación de la ONU por regiones del mundo. El portugués Antonio Guterres es secretario general hasta finales de año.

