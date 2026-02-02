Los crímenes de odio contra los judíos aumentaron un 182% en la ciudad de Nueva York en enero, según la policía de Nueva York

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de febrero, 2026

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York informó de lo que calificó como el enero más seguro en cuanto a violencia con armas de fuego de la historia registrada, pero admitió, al final de un comunicado de prensa, que los crímenes de odio antisemitas aumentaron un 182% en la ciudad en enero de 2026 en comparación con enero de 2025.

En general, el grupo especial de delitos de odio de la policía de Nueva York investigó un 152% más de incidentes el mes pasado (58) en comparación con enero de 2025 (23), incluyendo 31 delitos de odio antijudíos el mes pasado en comparación con 11 en enero de 2025.

Los delitos de odio antisemita "representaron más de la mitad de todos los incidentes de crímenes de odio en enero", declaró el NYPD . Se estima que alrededor del 10% de los neoyorquinos son judíos.

Según las estadísticas de la policía de Nueva York, en enero se produjeron siete incidentes antimusulmanes en la ciudad, frente a los cero de enero de 2025.

Los 31 incidentes antijudíos de enero fueron muchos más que los incidentes dirigidos o relacionados con musulmanes (7), asiáticos (5), orientación sexual (5), religión (3), negros (2), género (2), edad (1), hispanos (1) y blancos (1), según el NYPD.

Zohran Mamdani, que ha pedido que la ciudad desinvierta de los Bonos de Israel y ha dicho que haría detener al primer ministro israelí en la Gran Manzana, se convirtió en alcalde el 1 de enero.

Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York, declaró que "durante el primer mes del año, las mujeres y los hombres de la policía de Nueva York registraron el menor número de tiroteos, víctimas y asesinatos de la historia."

"Estos resultados demuestran que este departamento sigue centrado en consolidar los logros históricos en materia de seguridad pública conseguidos el año pasado. Nuestra estrategia es sencilla: no nos limitamos a ser duros con la delincuencia, sino que somos inteligentes", ha declarado Tisch. "Desplegar a los mejores policías del país para conseguirlo y hacer Nueva York más segura".

En enero, la policía de Nueva York registró 47 víctimas en 40 tiroteos, un número inferior a los que, según dijo, fueron los mínimos históricos de 50 en 2025 y 56 en 2019. "Los asesinatos disminuyeron a su nivel más bajo para enero, destrozando el récord anterior de 22 establecido en 2018 y 2022", declaró el departamento. "Manhattan y Staten Island pasaron todo el mes sin un solo asesinato".

El NYPD también dijo que el robo minorista bajó un 16% en enero debido a lo que dijo que era su "estrategia basada en datos" y que "las zonas de seguridad escolar redujeron el crimen general en más del 50%."

"Estos resultados impulsaron una disminución general de los principales delitos y continuaron las reducciones históricas logradas en 2025", dijo el NYPD.

Las violaciones denunciadas (167) fueron mucho más altas en enero que en años anteriores, incluyendo 2025 (157), 2024 (106), 2023 (135), 2022 (132) y 2021 (101), según el NYPD.

