Manifestantes anti-ICE chocan con agentes federales en el centro de Los Ángeles

Publicado por Just The News / Misty Severi 31 de enero, 2026

Una multitud de manifestantes se enfrentó con agentes federales el viernes en Los Ángeles como parte de una convocatoria nacional contra la inmigración tras los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis a principios de mes.

La manifestación comenzó de forma pacífica frente al ayuntamiento, pero un nutrido grupo de manifestantes se enfrentó más tarde a los agentes federales frente al edificio federal Edward Roybal, donde arrojaron objetos a los uniformados.

Algunos manifestantes empujaron un gran contenedor de obras hacia los agentes, que desplegaron munición de pimienta y gases lacrimógenos contra la multitud, según CBS Los Angeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles envió una alerta táctica por el aumento de la tensión, ordenando a los agentes que permanecieran de servicio, y los agentes federales declararon una asamblea ilegal en el edificio federal. La policía local también emitió una orden de dispersión.

"Debido a agitadores violentos en Alameda entre Temple y Aliso, la Ciudad de Los Ángeles ha proclamado la ALERTA TÁCTICA. Las autoridades federales están recogiendo escombros, botellas y otros objetos", publicó LAPD en X. "Las autoridades federales han declarado una asamblea Ilegal frente al Centro de Detención y han desplegado bolas de pimienta y gas lacrimógeno".

La Policía de Los Ángeles dijo además que detuvo a algunos manifestantes que violaron múltiples órdenes de dispersión y atacaron a los agentes que los empujaban fuera de una intersección después de que el grupo bloqueara la carretera. El número de arrestados no fue comunicado.

"La protesta pacífica es un derecho constitucional", escribió la alcaldesa Karen Bass en X. "Insto a los angelinos a ejercer ese derecho con seguridad y a no dar a esta Administración una excusa para escalar. Los Ángeles se mantiene unida".

La desordenada protesta pareció similar a otras del verano pasado. En junio, Donald Trump tuvo que enviar a la Guardia Nacional de California a la ciudad más grande del estado para ayudar a sofocar disturbios desencadenados por las medidas enérgicas de su Administración contra la inmigración ilegal y los esfuerzos de deportación masiva.

